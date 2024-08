Australian Connection Festival celebra 30 anos com ícones do surf rock australiano na Vibra São Paulo

Prepare-se para uma experiência única! Pela primeira vez, três gigantes do surf rock australiano vão compartilhar o mesmo palco em um evento inesquecível no Brasil. Celebrando 30 anos de história, o Australian Connection Festival traz na bagagem as icônicas bandas Hoodoo Gurus, GANGgajang e RSpys para uma histórica turnê pelo país.

Essa edição comemorativa promete ser um verdadeiro presente para os fãs, relembrando sucessos dos anos 80 e 90, em shows que passarão por cinco capitais brasileiras.

Em São Paulo, o festival acontece no próximo dia 31 de agosto, na Vibra São Paulo. Os ingressos estão à venda pela plataforma uhuu.com e pontos autorizados. Mais informações no serviço abaixo.

A edição deste ano traz uma novidade: a ação “Surfista Solidário”, que oferece meia-entrada para quem doar 1kg de alimento não-perecível ou qualquer acessório de surf, como roupas, cordinhas ou até mesmo uma prancha.

A turnê começa em Florianópolis (22/08), passa por Curitiba (23/08), Rio de Janeiro (24/08) e Porto Alegre (30/08), antes de desembarcar na capital paulista.

Entre as atrações mais aguardadas, está a volta de Craig Bloxom, ex-vocalista da icônica banda Spy vs Spy, que retorna aos palcos após 20 anos com seu novo projeto, RSpys. O novo grupo resgata clássicos do Spy vs Spy em versões com uma pegada reggae. Após se dedicar à gastronomia durante os últimos anos, Bloxom retoma sua grande paixão, a música, e os brasileiros serão os primeiro a conferir essa nova fase.

O Hoodoo Gurus também está de volta, após o sucesso estrondoso da turnê de 2023, que celebrou seus 40 anos de carreira. Hits como “Out that door”, “Come Anytime” e “1000 Miles Away” vão embalar o público em uma apresentação repleta de energia. Já o GANGgajang volta ao Brasil após mais de 25 anos, trazendo na bagagem os clássicos “Gimme Some Lovin”, “House of Cards” e “Sounds of Then”, músicas que definiram uma geração.

Saiba mais sobre as bandas do Australian Connection Festival:

Hoodoo Gurus

Com 10 discos de ouro e 9 de platina, o grupo esteve no Brasil em abril de 2023 (após um jejum de 26 anos sem vir ao país) para a turnê internacional do décimo e mais recente álbum, Chariot of the Gods. Com a formação original, liderada pelo vocalista Dave Faulkner, o guitarrista Brad Shepherd e o baixista Richard Grossman – apenas o baterista foi substituído em 2015 por Nik Reith -, a banda australiana de rock também celebrou os 40 anos de carreira, com apresentações no Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis. O disco de 14 faixas ganhou também uma versão deluxe em vinil com três faixas adicionais.

GANGGajang

Banda de pop rock australiana com shows históricos pelo Brasil em 1996 e 2001, a GANGGajang é conhecida por vários hits que fizeram sucesso na década de 80 e 90 como “House of Cards”, “Giver of Live” e “Sounds of Then”, sua música mais popular, conhecida como “This is Australia”. A canção, lançada em 1985, ganhou ainda mais exposição como tema da Coca-Cola em 1995 e na coletânea National Film and Sound Archive of Australia, Sounds of Australia, em 2016. Este ano, foi a música de abertura do concerto do Dia da Austrália 2024, transmitido ao vivo pela ABC TV. A banda também ganhou projeção mundial em 1987, após ser apresentada no filme de surf da Quiksilver, Mad Wax, produção que tornou-se um clássico cult do surf. Por dois anos consecutivos, a GANGajang foi eleita a melhor banda do mundo pela Association of Surfing Professionals. Durante os Jogos Olímpicos de 2000, o grupo fez uma série de apresentações durante o Festival de Artes Olímpicas e, em 2004, um concerto ao vivo com canções novas e clássicos foi filmado para a série Live at the Basement da ABC. Atualmente, a banda é formada por Mark ‘Cal’ Callaghan, Graham “Buzz” Bidstrup, Geoffrey Stapleton, Robbie James e Peter Willersdorf.

RSpy

Baixista da banda australiana Spy vs Spy, Craig Bloxom voltou ao microfone, reinventando os sucessos do grupo no formato reggae. Com dois talentosos integrantes e amantes do reggae, TK Tarawa, da perene Kaimai Ranges da Nova Zelândia, na guitarra, e Young Chrissy Lowe, do Cessnock, na bateria, ele acredita que o estilo pode ser novo, mas mantém vivo o espírito de luta das músicas dos Spys, enfrentando a injustiça social, o racismo e a desigualdade com uma nova voz e apresentação de reggae. “É uma viagem de volta à época de Spy vs Spy, com um novo som Roots Rock Reggae cheio de diversão, boas vibrações e uma dose de Rastafari”, afirma Craig, ansioso por voltar ao Brasil novamente.

Serviço São Paulo

AUSTRALIAN CONNECTION FESTIVAL – Hoodoo Gurus, GANGgajang e RSpys

Dia: 31 de agosto de 2024

Local: Vibra São Paulo

Endereço: Avenida das Nações Unidas 17955 • Vila Almeida • São Paulo – SP.

Horário: 22:00 | Abertura da casa: 20:00

Ingressos a partir de R$ 112,00 em até 12x

Classificação: 18 anos

Setores :

Pista Premium: a partir de R$ 210,00+ taxas

Pista em Pé: a partir de R$ 130,00+ taxas

Camarote Setor 1: a partir de R$ 264,00+ taxas

Camarote Setor 2: a partir de R$ 210,00+ taxas

Plateia Superior 1: a partir de R$ 100,00+ taxas

Plateia Superior 2: a partir de R$ 90,00+ taxas

Plateia Superior 3: a partir de R$ 80,00+ taxas

Suíte 10 – Piso 1: a partir de R$ 800,00+ taxas

Pista – PCD: a partir de R$ 240,00+ taxas

Venda Online :

https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/australian-connection-festival-12836

Pontos de venda :

A Uhuu é o canal oficial de vendas deste evento. Não nos responsabilizamos por ingressos adquiridos fora dos canais oficiais.

Bilheteria Vibra São Paulo • Sem incidência de Taxa de Serviço

Avenida das Nações Unidas 17955 • Vila Almeida • São Paulo – SP.

Horário de funcionamento bilheteria Vibra SP – Segunda-feira a Sexta-feira 12h as 15h e das 16h as 19h.

Sábados, domingos e feriados – FECHADO, salvo em dias de show com horário das 14h até o início dos shows.

Bilheteria do Teatro Bradesco • Sem incidência de Taxa de Serviço

3º Piso do Bourbon Shopping São Paulo

Rua Palestra Itália, nº 500 • Loja 263 • 3° Piso I Perdizes • São Paulo • SP

Horário de funcionamento: segunda-feira a domingo das 12h às 15h e das 16h às 20h. Em dias de evento o funcionamento será a partir das 12h até o final do evento.

Bilheteria do Teatro Sabesp Frei Caneca • Sem incidência de Taxa de Serviço

7º Piso do Shopping Frei Caneca

Rua Frei Caneca, nº 569 • 7° Piso I Consolação • São Paulo • SP

Horário de funcionamento: terça-feira a domingo das 12h às 15h e das 16h às 19h e segunda-feira bilheteria fechada.

Formas de Pagamento :

Internet: Pix e Cartões Visa, Master, Diners, Hiper, Elo e American.

Bilheteria: Dinheiro, Pix, Visa, Master, Diners, Hiper, Elo e American.

Parcelamento no cartão de crédito: até 3x sem juros, de 4x até 12x com juros

Os ingressos e-Ticket em arquivo .PDF são entregues automaticamente ao e-mail do titular do pedido em até 30 minutos após o recebimento da confirmação de compra. Apresente no acesso do evento. Caso não tenha recebido o e-mail, verifique também sua caixa anti-spam.

Meia-entrada :

50% Idosos: (com idade igual ou superior a 60 anos): Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) – obrigatória apresentação de identidade ou documento oficial com foto que comprove a sua condição;

50% Estudantes: Os estudantes terão direito ao benefício da meia-entrada mediante a apresentação da CIE no momento da aquisição do ingresso e na portaria ou na entrada do local de realização do evento. Podendo ser emitida por entidades estaduais e municipais, Diretórios Centrais dos Estudantes, Centros e Diretórios Acadêmicos, mesmo que estas entidades não estejam filiadas a ANPG, UNE e Ubes. Consulte também: www.documentodoestudante.com.br

50% para crianças e jovens de 24 meses a 15 anos de idade: Benefício concedido pelo Teatro, mediante apresentação de documento de identidade oficial com foto.

50% para pessoas com deficiência e acompanhante quando necessário: Conforme a Lei Geral da Meia-Entrada (Decreto nº 8.537/15, que regulamenta a Lei 12.933/13), mediante apresentação do cartão de Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que ateste a aposentadoria de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013.

No momento da apresentação, esses documentos deverão estar acompanhados de documento de identidade oficial com foto.

50% Professores da rede pública estadual e das redes municipais de ensino: carteira funcional emitida pela Secretaria da Educação de São Paulo ou holerite acompanhado de documento oficial com foto, conforme a Lei Estadual nº 14.729/12.

50% Diretores, coordenadores pedagógicos, supervisores e titulares de cargos do quadro de apoio das escolas das redes estadual e municipais: Conforme a Lei Estadual nº 15.298/14, mediante apresentação de carteira funcional emitida pela Secretaria da Educação de São Paulo ou holerite acompanhado de documento oficial com foto.

50% jovens pertencentes a famílias de baixa renda, com idades de 15 a 29 anos

Conforme a Lei Geral da Meia-Entrada (Decreto nº 8.537/15, que regulamenta a Lei 12.933/13), mediante apresentação da Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela Secretaria Nacional de Juventude a partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de identidade oficial com foto.

O benefício de meia-entrada é assegurado para 40% do total de ingressos disponíveis para cada evento, conforme o Decreto nº 8.537/15.

Outros descontos :

40% de desconto para Sócios Clube Opus, limitado a 02 ingressos por sócio, limitado a 5% por setor. Confira a disponibilidade de setores. Válido para compras através do site e bilheteria, mediante a informação do CPF no ato da compra. Desconto não acumulativo. Ainda não é sócio? Cadastre-se já através do site e garanta seu ingresso com desconto! Maiores informações em clubeopus.com

MEIA SURFISTA SOLIDÁRIO :

Para ganhar 30% de desconto no seu ingresso, se você é surfista, basta doar qualquer equipamento de surf que não usa mais. Pode ser uma prancha, uma cordinha, aquela roupa de borracha que não entra mais ….

Agora, se você não pega onda, leve 1 kg de alimento não perecível e surfe essa onda da solidariedade!

Obs.: entrega do equipamento de surf ou do alimento, na entrada da casa de espetáculos e no dia do evento.

Estacionamento Vibra São Paulo

Para maior comodidade, os clientes podem adquirir o estacionamento conveniado no local de forma antecipada através do link: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/estacionamento-vibra-sao-paulo-12536.