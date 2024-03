Auricchio vistoria obras de revitalização de escola no Bairro Oswaldo Cruz

As obras de manutenção e revitalização de unidades escolares prosseguem em toda a Rede Municipal de São Caetano do Sul. Desta vez, a escola beneficiada foi a EMEF Professor Olyntho Voltarelli Filho, localizada no Bairro Oswaldo Cruz.

Para ver o resultado da reforma, o prefeito José Auricchio Júnior fez uma visita à unidade nesta quinta-feira (14/3), acompanhado da secretária de Educação, Minéa Fratelli, e da arquiteta Carolina Monteiro. “Fiquei muito feliz em ver a escola mais acolhedora, após a realização das obras e a readequação dos espaços. Vocês estão de parabéns”, disse o prefeito aos integrantes da Seeduc e da equipe gestora da escola, liderada pela diretora Rafaela Martins Belo. “Nós é que agradecemos à Prefeitura e ao prefeito Auricchio por esse presente”, respondeu a diretora.

A EMEF passou por diversas intervenções. Foi feita a revisão da cobertura, houve uma significativa melhora na ventilação e iluminação, sobretudo da quadra, e reforma de banheiros. A unidade ainda recebeu pintura interna e externa, novo mobiliário e ganhou inéditos espaços de convivência para as oficinas, que acontecem nos períodos da manhã e da tarde, enriquecendo o currículo do modelo de educação integral.

Dentre as oficinas que a escola oferece na grade curricular ampliada, encontram-se, por exemplo, aulas de Educação Financeira, Jogos Teatrais, Hip Hop e Judô. “Este modelo de escola integral, no qual cada unidade pode customizar o seu projeto, oferecendo as oficinas de interesse da comunidade, foi uma decisão muito acertada da nossa secretária Minéa Fratelli”, comentou o prefeito. “A escola é um importante espaço de convivência”, concluiu.