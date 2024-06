Auricchio vistoria obras de construção do CEEC do Bairro Mauá 

Nesta terça-feira (18/6), o prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, acompanhado pelo secretário de Obras, Iliomar Darronqui, e pela secretária de Educação, Minéa Fratelli, fez mais uma visita técnica às obras do CEEC (Centro Educacional, Esportivo e Cultural) do Bairro Mauá.

“Esse será o maior e mais moderno complexo educacional de São Caetano”, animou-se Auricchio diante dos prédios de cinco andares, já levantados. “Vamos ter aqui mais uma unidade escolar com ótima estrutura e conforto”, elogiou Minéa.

O novo complexo educacional oferecerá 600 novas vagas, sendo 150 no Infantil e 450 no Fundamental I, todas de período integral. Para abrigar as duas unidades de ensino, além das instalações esportivas e culturais, o projeto arquitetônico contempla três edificações (blocos A, B e C). A Educação Infantil ocupará os primeiros andares do Bloco B, até o 3º pavimento, enquanto o Ensino Fundamental I ocupará os demais andares do Bloco B e todo o Bloco A.

O bloco C é destinado às instalações culturais, que inclui um auditório de 200 lugares e salas para oficinas culturais. Complementam o conjunto arquitetônico quadra poliesportiva com arquibancada e vestiários.

Todos os blocos são conectados por uma praça de integração e foram projetados de acordo com modernos conceitos arquitetônicos, que contemplam acessibilidade de toda a área construída, conforto térmico e ambiental e medidas de sustentabilidade, como a instalação de lâmpadas de LED, coberturas com placas fotovoltaicas e aquecimento de água por energia solar.

Iniciadas em junho do ano passado e com término previsto para o final deste ano, as obras seguem dentro do cronograma. Cerca de 70% da obra já foi concluída e segue para a fase de acabamento. Já estão sendo feitas as instalações elétricas e hidráulicas nos blocos A e B, revestimento cerâmico dos blocos A e B, pintura e aplicação de pastilhas no bloco A e instalação de drywall no Bloco A, entre outros trabalhos.