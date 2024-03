Auricchio vistoria obras da UBS Centro

O prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, visitou terça-feira (26/3) as obras da UBS (Unidade Básica de Saúde) Centro, na Rua Pernambuco. A unidade, projetada para servir como uma UBS Escola, está sendo construída com investimentos de aproximadamente R$ 6 milhões da USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul).

“Este é mais um compromisso assumido em nosso plano de governo que está sendo cumprido. Esta integração com a universidade reflete uma visão estratégica e de futuro, que resultará em atendimentos ainda mais qualificados à população”, destacou Auricchio.

Além de profissionais da Saúde, atuarão no espaço alunos dos cursos de Medicina, Nutrição, Fisioterapia, Farmácia, Enfermagem, Psicologia e Biomedicina da USCS, que ganharão mais um campo de estágio. A capacidade será de até 6 mil atendimentos por mês, entre consultas, exames, oferta de medicamentos e visitas domiciliares.

“A UBS Escola será fundamental na formação de nossos alunos, que utilizarão o espaço para aprendizado. É mais uma vez a USCS se consolidando como principal parceira da Prefeitura e imprimindo sua marca maior de levar a Universidade além de seus muros, com serviços que cheguem com qualidade à população de São Caetano”, afirmou o reitor da USCS, Leandro Prearo.

Nesta etapa está sendo finalizada a fundação da obra. Na próxima semana começarão a subir as paredes. As intervenções serão finalizadas no segundo semestre.

“A UBS Escola vai cumprir papel importante abrigando nossas equipes de Saúde da Família do Centro e atendendo as especialidades clínica médica, pediatria, ginecologia e médico de família”, observou a secretária municipal de Saúde, Regina Maura Zetone.

O equipamento terá recepção, sala de triagem, sala de espera, sala de curativos/procedimentos, sala de imunização, sala de medicação, 3 consultórios indiferenciados, 1 consultório ginecológico e 1 consultório odontológico, além de salas de apoio (administração, secretaria, copa, vestiário, almoxarifado, depósito, farmácia, posto de enfermagem, sala de aula, dois depósitos de material de limpeza, sala de resíduos e central de abastecimento).