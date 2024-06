Auricchio recebe atletas de São Caetano que vão disputar os Jogos da Melhor Idade

O prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, recebeu na manhã desta quinta-feira (20/6), os atletas da delegação que disputarão a 26ª edição do JOMI (Jogos da Melhor Idade), que acontecerá nas sedes de São Caetano do Sul e São Bernardo do Campo, de 24 a 30 de junho. A delegação de São Caetano é uma das maiores dos Jogos, com 95 atletas.

A competição, que envolverá mais de 2 mil atletas de 32 municípios da 1ª região esportiva do Estado de São Paulo, terá classificados em cada uma das oito etapas regionais. Esses classificados disputarão a Final Estadual do JOMI, em Itatiba, de 12 a 18 de agosto.

O prefeito de São Caetano desejou uma boa competição e fez um pedido aos atletas. “Sabemos que pedir para ganhar é injusto, porque sabemos que há muita competitividade e que essa será a primeira vez que São Caetano será sede do JOMI. Por isso, tenho certeza de que São Caetano fará o maior Jogos da Melhor Idade em simpatia, alegria e calor humano para as delegações de todos os municípios que receberemos. E se ganharmos, muito melhor”, ressaltou Auricchio.

São Caetano terá atletas em todas as 14 modalidades e sediará as competições de buraco, coreografia, damas, dança de salão, dominó, natação, tênis de mesa, truco, voleibol adaptado e xadrez.

“É muito importante para São Caetano sediar uma competição estadual dessa magnitude. Somos muito gratos ao prefeito Auricchio; aos secretários de Esporte, Lazer e Juventude, Mauro Chekin, e de Saúde, Guilherme Crepaldi Esposito, por tornarem este nosso sonho realizado. Só me resta pedir para que vocês representem São Caetano da melhor maneira possível, dando o melhor de cada um de vocês”, complementou a coordenadora da Comtid (Coordenadoria Municipal da Terceira Idade, Lucila Lorenzini.