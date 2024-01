Auricchio realiza visita técnica nas obras do Hospital de Emergências Albert Sabin

O prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, e a secretária de Saúde, Regina Maura Zetone, realizaram na terça-feira (16/1) visita técnica nas obras de ampliação do Hospital de Emergências Albert Sabin, no Bairro Santa Paula. Em outubro de 2023, foi assinada a Ordem de Serviço para execução das obras, que têm investimento na ordem de R$ 7,6 milhões, incluindo emenda do deputado estadual Thiago Auricchio e da USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul).

A obra está em sua primeira fase, com execução de serviços na Rua Saldanha Marinho (trecho à lateral do HMEAS), que permanece fechada para circulação de carros. Já foram realizadas a montagem do canteiro de obras, serviços preliminares como demolições, escavações, movimentação de terra, perfuração de estacas, concretagem de blocos e da base para os gases que abastecem o hospital.

“Até o fim do mês, será executado o radier, a fundação que é uma espécie de laje que engloba a parte da construção. Nessa fase da obra já será possível ter a dimensão do espaço que será ampliado. Sabemos que enfrentar grandes obras sempre traz alguns transtornos, mas nosso compromisso é melhorar a qualidade de vida dos nossos moradores e levar mais segurança, qualidade e conforto no atendimento de urgência e emergências”, destacou Auricchio.

O projeto prevê ampliação de quase 700 m2. “Vamos ampliar nossa capacidade de atendimentos na sala de medicação, chegaremos a 30 leitos de internação, divididos entre enfermaria masculina e feminina, teremos o dobro de consultórios, área de descompressão para funcionários e parte técnica mais confortável.”, afirmou Regina Maura.

A segunda etapa da obra, que deve iniciar em três meses, terá atendimentos realizados em unidades móveis com estruturas montadas anexas ao prédio. Em nenhum momento da obra o atendimento será paralisado na unidade hospitalar.