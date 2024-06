Auricchio presta contas de ações realizadas nos bairros Nova Gerty, Boa Vista e Mauá

O prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, realizou mais uma prestação de contas aos moradores, agora referente aos bairros Boa Vista, Mauá e Nova Gerty. O encontro, que ocorreu na noite de quarta-feira (12/6), no salão da Paróquia Nossa Senhora das Graças, no Bairro Nova Gerty, reuniu centenas de munícipes, além de representantes da administração municipal e da Câmara.

“Primeiro de tudo, gostaria de colocar para todos vocês a minha gratidão total ao Bairro Nova Gerty, extensivo aos bairros vizinhos, o Boa Vista e o Mauá. Dito isso, devemos elencar a importância destes bairros para a cidade e, consequentemente, as obras que realizamos visando o crescimento deles”, iniciou Auricchio.

“Estamos finalizando o Novo Viário Mauá, uma série de intervenções na mobilidade urbana da região, inclusive a abertura completa da Rua da Paz, antes sem saída, com acesso para as ruas Das Preces, à direita, e Paranapanema, à esquerda, facilitando a vida do motorista que vem de São Bernardo do Campo para São Caetano, com entrada direta para o Nova Gerty”, salientou Auricchio.

Sobre as demais obras, foram citadas: na Segurança, a ampliação do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), que deixará de atuar no Bairro Cerâmica e passará para o Santa Paula, com acréscimo no atendimento, passando de 15 para 32 baias, e mais 200 câmeras no sistema de videomonitoramento (400 para 600); na Mobilidade, o Tarifa Zero, que atualmente transporta 72 mil passageiros dia (antes do programa eram em média 22 mil por dia), e o início, nesta quinta-feira (13/6), da circulação do primeiro ônibus elétrico da frota.

REALIZAÇÕES NOS BAIRROS

Revitalização da EMEF Décio Machado Gaia (2021); Revitalização da Biblioteca Esther Mesquita (2021); Praça da Família Toshio Kawakami (2022); Praça da Família Erasmo Batissaco (2022); revitalização da EMEF Padre Luiz Capra (2022); Novo Centro de Excelência em Ginástica Antônio Dall’Anese (2022); requalificação das bicas Rua da Paz, Rua Capivari, Rua Juruá e Rua Sebastião Diogo (2023); novo CRAS Nova Gerty (2023); revitalização do Centro de Especialidades Odontológicas Dr. Sylvio Torres (2023); reforma do CISE Francisco Coriolano de Souza (2023); novo Boulevard das Lágrimas (2023); revitalização do Pró-Clubes nos clubes Águias de Nova Gerty e Sete de Setembro (2024); e nova UBS Roberto Alves Marangon – Padre Beto (2024).

Em obras estão o Novo Centro Educacional, Esportivo e Cultural do Bairro Mauá; o Novo CISE Bairro Mauá; a revitalização da UBS Ângelo Antenor Zambon; a revitalização do Clube Gisela (Pró-Clubes); o novo viário do Bairro Mauá e o Prodesa (programa de combate às enchentes).