Auricchio presta contas de ações realizadas no Bairro Olímpico

O prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, realizou mais uma prestação de contas aos munícipes, desta vez no Bairro Olímpico. O encontro ocorreu na noite de segunda-feira (27/5), no salão social da Paróquia São Bento.

“O Bairro Olímpico passa pela maior transformação urbana da nossa história. É um bairro tradicionalmente residencial que está recebendo muitos equipamentos públicos para trazer maior qualidade de vida à população”, destacou o prefeito na prestação de contas, diante do salão lotado.

Dentre as principais ações realizadas pela Prefeitura na região, Auricchio destacou a revitalização da UBS (Unidade Básica de Saúde) Caterina Dall’Anese. “Ampliamos consultórios e equipes de atendimento, uma medida fundamental no bairro que tem uma significativa população de terceira idade.”

Também para melhorar a qualidade de vida dessa população, foi criado o novo CISE (Centro Integrado de Saúde e Educação) da Terceira Idade João Castaldelli. A mudança de endereço (para a Rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 1.245) ocorreu devido às obras de construção do novo Parque Linear da Avenida Presidente Kennedy, e trouxe a vantagem de um espaço mais moderno e com a capacidade de atendimento ampliada. E, além do Parque Linear da Kennedy (que será inaugurado no segundo semestre), o Bairro Olímpico também ganhou três novas Praças da Família, para o lazer de todas as idades.

Na área da Educação, o destaque foi a recente inauguração da EMEI (Escola Municipal de Educação Infantil) José de Pádua Reis, na Rua Mogi Guassu, 80. “É uma escola modelar, que está atendendo 150 alunos em período integral.”

O chefe do Executivo também enfatizou a importância de algumas conquistas da Prefeitura de São Caetano que têm beneficiado toda a cidade. Um exemplo é o Restaurante Nosso Prato, construído e gerenciado com recursos municipais, que tem servido 600 refeições diárias.

Outra vitória da gestão municipal é a Tarifa Zero no transporte coletivo. “Muito me orgulho de ter implementado o Tarifa Zero, que tem trazido dignidade ao trabalhador, ativação econômica e desoneração da folha de pagamento das empresas. Não é uma iniciativa de uma pessoa ou um partido, mas um programa municipal, implementado pela Prefeitura com o apoio da Câmara”, enfatizou Auricchio.

Na área da Saúde, o prefeito anunciou a entrega do Pronto Cardio, primeiro pronto-socorro cardiológico do ABC, para o mês de outubro. E a segurança também recebeu atenção especial: São Caetano do Sul vai ganhar um novo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências). “Temos 400 pontos de videomonitoramento e teremos mais 200, um aumento de 50%, com previsão de entrega no segundo semestre.”