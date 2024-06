Auricchio presta contas de ações realizadas no Bairro Fundação

O prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, encontrou-se com munícipes nesta segunda-feira (17/6) para relatar as ações realizadas no Bairro Fundação nos últimos anos. A prestação de contas ocorreu no salão social da Igreja Matriz São Caetano, na Praça Comendador Ermelino Matarazzo, reunindo representantes da sociedade civil, administração municipal e da Câmara, além do deputado estadual Thiago Auricchio.

“Tenho uma memória afetiva do Bairro Fundação. Meus avós chegaram da Itália e foram morar na Rua Vinte e Oito de Julho com a Rio Branco. Tenho acompanhado o bairro ao longo dos anos e sei exatamente como ele era, tudo o que já foi feito até hoje e tudo o que ainda pode ser realizado”, declarou o prefeito Auricchio ao saudar os participantes.

O chefe do Executivo destacou, então, algumas das realizações de sua gestão no Bairro Fundação, como o Parque Municipal Província de Treviso, instalado em área da antiga Indústrias Matarazzo. “Durante muitos anos, a falência do Grupo Matarazzo trouxe muitos prejuízos à região, deixando uma imensa área abandonada. Mas com muito empenho conseguimos implantar o parque, que trouxe mais qualidade de vida à população. Não há um domingo que eu venha aqui no parque que ele não esteja cheio.”

O Parque Província de Treviso faz parte do Programa ReFundação, um dos temas principais da prestação de contas. As obras do amplo projeto de combate às enchentes estão aceleradas, com a reforma e ampliação de galerias para captação de águas fluviais. Além disso, o programa inclui a construção de um piscinão entre a Avenida do Estado, a Rua Ceará e a Avenida Conde Francisco Matarazzo, e de um muro de contenção de 4,5 km em toda a extensão da Avenida do Estado na cidade, para evitar o transbordamento do Rio Tamanduateí. “Daqui a dois anos teremos um ambiente completamente diferente na região”.

O prefeito destacou, também, a construção do novo Viaduto Independência, em fase final, e a reforma no Terminal Rodoviário Nicolau Delic, que trará mais conforto e segurança à população. E informou sobre o aumento de 50% das áreas monitoradas por câmeras na cidade, com a instalação de um novo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), no Bairro Barcelona.

Auricchio ainda enfatizou conquistas na área da Saúde, como a ampliação do Centro de Especialidades Odontológicas e a construção de equipamentos em outros bairros que trazem benefícios para toda a cidade: por exemplo, Atende Fácil Saúde e o serviço de Telemedicina, já entregues, e obras futuras como os novos Pronto Cardio e o Complexo de Atenção Integral à Pessoa com Deficiência, apenas para citar alguns exemplos.

“Chegando ao final do quarto mandato, não tenho palavras para agradecer à população que tem apoiado o nosso trabalho, realizado com planejamento, coragem e credibilidade. Nosso objetivo tem sido modernizar a cidade para as pessoas morarem com mais dignidade e qualidade de vida”, concluiu Aurichio.