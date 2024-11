Auricchio inaugura UBS no Bairro Santo Antônio

A Prefeitura de São Caetano do Sul inaugurou recentemente uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no Bairro Santo Antônio, localizada na Rua Joaquim Nabuco, 215. O evento de abertura contou com a presença do prefeito José Auricchio Júnior e do secretário de Saúde, Guilherme Crepaldi Esposito.

Funcionamento e Investimento

A UBS funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e aos sábados, das 8h ao meio-dia. Inicialmente, durante a primeira semana, o atendimento ocorrerá das 7h às 17h. A construção e a adequação da unidade exigiram um investimento de R$ 355,5 mil, incluindo o mobiliário necessário.

Impacto na Comunidade Local

Com a instalação dessa unidade, aproximadamente 8 mil moradores do Bairro Santo Antônio serão beneficiados, eliminando a necessidade de deslocamento para regiões como Cerâmica ou Fundação para atendimento médico. Segundo o prefeito José Auricchio Júnior, o objetivo estabelecido em seus planos administrativos desde 2016 é garantir uma UBS em cada bairro da cidade, melhorando assim a qualidade de vida dos cidadãos ao aproximar os serviços de saúde.

Estrutura e Equipe da Unidade

A UBS do Bairro Santo Antônio é equipada com uma equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF), incluindo médico da família, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Também são disponibilizados serviços de ginecologia e pediatria. Guilherme Esposito destacou os desafios enfrentados no projeto e mencionou que a unidade está preparada para atender cerca de 3 mil pacientes por mês.

Infraestrutura Modernizada

O prédio foi completamente reformado para oferecer um ambiente adequado ao atendimento. Entre as melhorias estão dois consultórios médicos, salas de coleta e medicação, enfermagem, procedimentos e vacinação. Além disso, o local conta com área para ESF, farmácia, copa e banheiros adaptados. As obras incluíram também pintura e revisão das instalações elétricas e do telhado.

Expansão do Plano Municipal de Saúde

São Caetano está prestes a concluir seu plano ambicioso de disponibilizar uma UBS em cada bairro, faltando apenas a inauguração da unidade no Centro. O prefeito eleito Tite Campanella ressaltou o compromisso com a manutenção dos altos padrões de saúde na cidade.

Recursos Adicionais para o Setor

Durante a cerimônia de inauguração, o deputado estadual Thiago Auricchio anunciou uma nova emenda parlamentar destinando R$ 10 milhões para investimentos na área da saúde em São Caetano do Sul. Este recurso visa fortalecer ainda mais o sistema de saúde local.

Além da nova UBS, o Bairro Santo Antônio dispõe de outras estruturas voltadas à saúde pública, como o Centro de Reabilitação e o Atende Fácil Saúde.