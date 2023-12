Auricchio inaugura o Restaurante Municipal Nosso Prato

O prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, inaugurou na manhã desta terça-feira (5/12) o Restaurante Municipal Nosso Prato, na Avenida Conde Francisco Matarazzo, 17, no Centro. O local oferece café da manhã a R$ 0,50 e almoço a R$ 1,00 aos moradores que apresentarem o Cartão São Caetano.

“Com o Nosso Prato aumentamos consideravelmente o arco de proteção alimentar dos moradores. Aqui servimos refeições balanceadas, com os nutrientes necessários à boa alimentação”, ressaltou Auricchio, lembrando de outros programas de combate à insegurança alimentar mantidos pela Prefeitura, como o ProNutri, o Mercado São Caetano, o Vale Gás, o Leite é Vida e o Auxílio-Alimentação.

A capacidade inicial de atendimento é de 300 cafés da manhã (das 7h às 9h) e 300 almoços (das 11h às 13h30) por dia, podendo ser ampliada conforme demanda – o funcionamento é de segunda-feira a sábado. Pessoas em situação de rua referenciadas pela Seais (Secretaria de Assistência e Inclusão Social) e com o Cartão São Caetano também podem fazer as refeições no local.

O secretário de Assistência e Inclusão Social, Thiago Mata, almoçou com o prefeito no Nosso Prato e aprovou a refeição. “Muito gostosa. É um orgulho participar deste momento histórico para os moradores de São Caetano, que passam a ter refeições de alto teor nutricional num local amplo, arejado e muito bem localizado.”

Dez funcionários atuam no Nosso Prato, sendo um nutricionista, um cozinheiro, dois ajudantes de cozinha e seis auxiliares de serviços gerais).

O cardápio está a cargo da nutricionista-chefe, Sandra Eliane Smith Alvarez, 62 anos, que garantiu que todos os dias os moradores terão arroz e feijão, acompanhados sempre de carboidrato, vitamina, proteína e lipídios.

No almoço de inauguração, o cardápio teve arroz, feijão, batata rústica, salada de alface, tomate e cebola, filé de frango à pizzaiolo e suco de tangerina. Como sobremesa, um picolé. “Todos os dias teremos um cardápio diferenciado, sempre variando entre 2.000 e 2.300 calorias. Amanhã (6/12) teremos uma feijoada light”, antecipou Sandra.

Os moradores que almoçaram no Nosso Prato no dia da inauguração foram unânimes em aprovar a refeição e o local, como foi o caso do senhor Mauro Gonçalves da Silva, 77 anos, morador do Bairro Fundação, onde nasceu.

“Confesso que já fiz refeições em restaurantes populares e este Nosso Prato é espetacular, pela limpeza, acomodação e, principalmente, pela qualidade da comida”, atestou, comemorando a economia de R$ 50 por dia que fará, valor que gastava para almoçar com o filho.

Se optar por almoçar com o filho no Nosso Prato de segunda-feira a sábado, seu Mauro economizará cerca de R$ 1.300,00 ao fim de um mês, valor próximo ao do salário mínimo (R$ 1.320,00).

Quem também era só alegria foi o primeiro da fila, o senhor Wanderley Cristino da Silva, 61 anos, nascido em Baldim (MG), e morador do Bairro Santo Antônio, desde 2011. “É um sonho fazer uma refeição desta qualidade ao preço de R$ 1. Parabéns, São Caetano.”