Auricchio inaugura nova sede do Conselho Tutelar de São Caetano do Sul

O prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, inaugurou quinta-feira (29/2) a nova sede do Conselho Tutelar, na Avenida Senador Roberto Simonsen, 489, Bairro Santo Antônio. O contato deve ser feito pelos telefones 4233-8943 (fixo) e 94477-9999 (plantão).

“O Conselho Tutelar é um dos órgãos mais importantes na defesa da criança e do adolescente e tínhamos um pleito antigo, o de acomodar melhor os atendimentos. Agora, o Conselho Tutelar está numa sede mais ampla, com uma sala de atendimento para cada um dos cinco conselheiros, e melhor localizada. Os conselheiros terão todas as condições de fazer o melhor trabalho possível”, disse Auricchio.

Os conselheiros titulares para a gestão 2024/2028 são Viviane Alves Pereira, Fabrício Chan Silva Fernandes, Rosemeire Moreno de Souza, Ana Paula Ferreira Dias e Lilian Iniesta. A coordenação do Conselho Tutelar fica por conta de Viviane, que agradeceu pela nova sede. “Ficou muito linda e, acima de tudo, confortável para que possamos dar um maior acolhimento às famílias que atendemos.”

CONSELHO TUTELAR

O Conselho Tutelar tem a missão de atender crianças e adolescentes que tenham os direitos violados ou ameaçados, além de garantir a proteção e identificar as possíveis violações desses direitos.

Deve ainda requisitar os serviços públicos nas áreas da saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança, registrar denúncia de violação desses direitos e encaminhar estes casos aos órgãos competentes. Na antiga sede do Conselho Tutelar, na Rua Bertolino Cunha, no Bairro Oswaldo Cruz, foram realizados mais de 4.300 atendimentos no último quadriênio (2020/2024).