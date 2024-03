Auricchio implanta nas escolas municipais programa de Educação Empreendedora em parceria com o Sebrae

Em cerimônia realizada nesta quinta-feira (7/3), o prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, oficializou a parceria da Secretaria de Educação com o Sebrae-SP (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) para a implementação do programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP) em todas as turmas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

Sem custos para o município, o Sebrae fornecerá às escolas todo o material pedagógico necessário às aulas, bem como a capacitação dos professores da rede municipal. Os professores da rede começarão a capacitação na próxima semana. Será um curso online de 95 horas, que envolverá as temáticas pertinentes para os anos iniciais do Fundamental.

O prefeito José Auricchio Júnior celebrou a parceria. “Com a universalização do período integral no Ensino Fundamental, reorganizamos a matriz curricular das nossas escolas agregando novas disciplinas orientadas em três eixos: Educação Empreendedora, Linguagem Artística e Convivência Ética. Com o Sebrae conosco, tenho a certeza de que a bússola está com o norte magnético na direção correta. O Sebrae solidifica e traz segurança a essa iniciativa”, destacou.

Segundo Auricchio, a educação em tempo integral, com um conteúdo diferenciado, é um grande legado que marcará as próximas gerações. “Vamos formar cidadãos melhores, gente preparada para o mundo contemporâneo.”

“A Educação Empreendedora é essencial na formação integral das crianças. Muito mais do que empreender, é aprimorar a capacidade de resolução de problemas. Essas aulas farão a diferença na vida de cada aluno, e consequentemente, nas de suas famílias”, complementou a secretária de Educação, Minéa Fratelli.

Para Vinícius Agostinho da Nóbrega, gerente regional do Sebrae, o principal resultado do programa é ensinar as crianças a serem protagonistas, transmitindo competências cada vez mais raras no mercado de trabalho. “O aluno do programa pode se tornar um empreendedor, mas pode ser também um profissional de destaque em qualquer outra área. A criança que começa a ter esse projeto em sua carga horária tem um olhar diferente. Desenvolve, desde cedo, a capacidade de encontrar soluções para melhorar a vida das pessoas.”

Nas escolas da rede municipal de São Caetano, as aulas de Educação Empreendedora já estão acontecendo desde o início do ano letivo. O trabalho proposto pelo Programa JEPP, do Sebrae, começará ao final da formação dos professores, prevista para ser concluída no final do mês. “O suporte do Sebrae é o grande diferencial desse programa”, enfatiza a secretária Minéa. “Esse é, de fato, um momento muito especial”, diz Vinícius Nóbrega. “Temos muitos parceiros em São Caetano, o que faz a gente atuar de maneira bastante complementar, em perfeita conexão. São Caetano tem os melhores indicadores em Educação e, para nós, trazer nosso programa para este contexto de excelência é motivo de grande alegria.”