Auricchio entrega R$ 50 mil aos vencedores do Prêmio IPTU da Virada

Em cerimônia realizada nesta terça-feira (27/2), na Prefeitura de São Caetano do Sul, o prefeito José Auricchio Júnior fez a entrega dos prêmios aos cinco contribuintes contemplados pelo Programa IPTU da Virada.

Os prêmios foram sorteados entre os que estavam com o pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) em dia. O sorteio foi realizado no dia 31 de dezembro de 2023, com base na extração da Loteria Federal.

Dentre os cerca de 100.000 participantes foram sorteados cinco contribuintes. O munícipe Ygor da Rocha Viana levou o prêmio principal, de R$ 30 mil. Claudia Regina Katalynas, Maria Lucia Perrella de Carvalho, Ronaldo Felix da Silva e Antonio Carbonaro receberam prêmios de R$5 mil, cada.

O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior, parabenizou os ganhadores e agradeceu-lhes pelo compromisso com os tributos públicos, que permitem à Prefeitura a boa gestão da cidade. “Política tributária não é algo simples. Mas, procuramos fazer o máximo onerando o mínimo possível o contribuinte”, declarou Auricchio.

“Esse é um programa de cidadania fiscal. Se queremos viver numa sociedade próspera precisamos de uma relação positiva com o Estado. Vocês são exemplos de cidadania para nossa sociedade”, agradeceu a secretária da Fazenda, Stefânia Wludarski.

Para os ganhadores, a premiação foi recebida com alegria e surpresa. “Nunca ganhei nada, nem em jogo de par ou ímpar”, brincou Ygor da Rocha Viana, que conquistou o prêmio principal do IPTU da Virada. Ele contou que jamais imaginou ganhar esse prêmio, até receber a visita do fiscal da Prefeitura com a boa notícia. Ygor e a esposa, Pâmela, já sabem o que fazer com o recurso extra: “Minha esposa está abrindo uma loja online e vamos utilizar o prêmio para capitalizar o projeto.”

PRÊMIO

Instituído por meio de projeto de Lei do Executivo, no ano de 2019, o programa IPTU da Virada premia todos os anos, por meio de sorteio da Loteria Federal, contribuintes da cidade que estejam em dia com o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). Todos os proprietários de imóveis da cidade que estejam em dia com as contas públicas são inscritos automaticamente.

A iniciativa tem como objetivo estimular o pagamento do IPTU em dia. Com mais recursos, a Prefeitura pode investir na cidade e, assim, gerar maior qualidade de vida para os moradores. Estimular os munícipes a pagar suas contas em dia também é uma maneira de aumentar a arrecadação sem aumentar impostos.