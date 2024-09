Auricchio e Tarcísio acompanham anúncio de R$ 5,5 bilhões em investimentos da GM no Estado

A General Motors investirá R$ 5,5 bilhões no Estado de São Paulo nos próximos anos. O montante será destinado, entre outros, para o desenvolvimento de motores híbridos flex, a atualização de portfólio e a modernização de todas as suas instalações produtivas e operacionais no Estado (São Caetano do Sul, São José dos Campos, Indaiatuba, Mogi das Cruzes e Sorocaba).

O ato contou com as presenças do governador Tarcísio de Freitas, do prefeito José Auricchio Júnior, do deputado estadual Thiago Auricchio e de integrantes da alta cúpula da GM no Brasil e no mundo, como o vice-presidente executivo e presidente de mercados globais, Rory Harvey, o vice-presidente sênior e presidente da GM International, Shilpan Amin, e o presidente da montadora na América do Sul, Santiago Chamorro, entre outras autoridades.

Esta é uma das ações da primeira fase do pacote de R$ 7 bilhões que serão aplicados de 2024 a 2028 no País, marcando o período de maior transformação da empresa por aqui. O Brasil será o primeiro mercado do mundo a oferecer a tecnologia híbrido flex da GM.

“Os investimentos irão fortalecer os planos de mobilidade sustentável da General Motors no Brasil e impulsionar o crescimento futuro da empresa”, afirmou Rory Harvey. “Vamos iniciar a produção local com dois modelos híbridos leve, que vão permitir o acesso a esta nova tecnologia a um maior número de consumidores”, projetou Santiago Chamorro, acrescentando o compromisso com a descarbonização ao agregar benefícios do uso de biocombustível e da eletrificação.

“Os híbridos são fortalezas nossas, produzidos aqui, gerando empregos aqui. E assim a GM vai renovando essa história de quase 100 anos no Brasil”, ressaltou Tarcísio de Freitas, lembrando que já teve vários carros da marca e que aprendeu a dirigir em um Chevette. “Vamos fazer de tudo para transformar esse investimento em realidade, uma grande experiência, para que a gente possa continuar crescendo.”

O Complexo Industrial da GM em São Caetano do Sul, inaugurado em 1930, será modernizado, assim como o seu portfólio – atualmente são produzidos na cidade os modelos Tracker, Spin e Montana.

“Certamente grande parte desse investimento será concentrado na planta da cidade, o que nos dá a garantia não só da permanência da GM, mas da sua modernização e do lançamento de novos produtos, gerando emprego e renda, fazendo frente ao grande desafio econômico do País”, salientou o prefeito Auricchio.

Em 2019, a Prefeitura criou o ProAuto, com série de incentivos à indústria automobilística, o que contribuiu para a manutenção de empregos e para afastar rumores sobre a saída da montadora de São Caetano.

Chamorro confirmou o lançamento da Equinox EV para outubro e de um novo modelo (ainda não anunciado) em novembro, totalizando seis lançamentos em 2024 – os outros foram as novas Spin, S10 e Trailblazer, além da Blazer EV.

LEGADO

Durante o seu discurso, Tarcísio de Freitas destacou o legado construído em São Caetano do Sul durante as gestões de José Auricchio, que encerrará o seu quarto mandato como prefeito em 31 de dezembro. “Tenho certeza de que vai olhar para trás com o orgulho do dever cumprido.”

Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima concluiu: “Não tem um programa que lançamos que o Auricchio não se apresse em aderir. É um ritmo de gestão impressionante”, elogiou.