Auricchio é entrevistado por alunos da EMEF Dom Benedito Paulo Alves de Souza

Nessa quinta-feira (24/10), 16 estudantes da EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Dom Benedito Paulo Alves de Souza, representando todas as turmas do 1º ao 5º ano, visitaram a Prefeitura de São Caetano do Sul. Eles foram cumprir uma importante missão: entrevistar o prefeito José Auricchio Júnior.

Auricchio recebeu a comitiva no Salão dos Ladrilhos e ficou à disposição dos estudantes, que levaram as questões cuidadosamente anotadas. Eles queriam ouvir as memórias do prefeito sobre a escola onde estudou na infância. “Foi uma alegria recebê-los e compartilhar minhas lembranças de criança.”

A entrevista fez parte de um projeto sobre a história da escola – que completou 88 anos na quinta-feira –, de seu patrono, Dom Benedito, e de pessoas que passaram pela escola. “O objetivo pedagógico é o resgate da memória histórica”, contou a diretora Renata Rainatto. “Foi um momento muito bacana, que vai ficar marcado para sempre na vida desses estudantes”.

Para a realização desse projeto, os estudantes foram acompanhados da diretora, da coordenadora Bianca Gonçalves, da supervisora Alexandra Augeros, da professora Clarice Mutti e do inspetor William Lucas Freire. A secretária de Educação, Minéa Fratelli, também acompanhou a visita.

Além da entrevista, os alunos da EMEF Dom Benedito foram entregar ao Prefeito um convite para a Mostra Cultural da escola, que acontecerá no dia 9 de novembro. A Mostra também abordará esse projeto, conectando a história da EMEF Dom Benedito com as histórias dos próprios alunos. A escola fica na rua Martim Francisco, 177, bairro Santa Paula.