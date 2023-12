Auricchio detalha os avanços de São Caetano durante prestação de contas

O prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, prestou contas de seu quarto mandato à frente da Prefeitura na noite de terça-feira (12/12), no São Caetano Esporte Clube, no Bairro Fundação. O chefe do Executivo detalhou as principais ações realizadas em 2023, especialmente obras, programas e serviços responsáveis pelo desenvolvimento da cidade, cumprindo os projetos inseridos em seu plano de governo, que está alinhado aos ODSs (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), da ONU.

Auricchio lembrou que São Caetano, além de ostentar o maior IDH (índice de Desenvolvimento Humano) do Brasil há décadas, em 2023 se manteve como a cidade mais sustentável do País pelo segundo ano consecutivo, e lidera ranking nacional de longevidade.

“Estes e muitos outros resultados são alcançados graças ao contínuo processo de transformação e de modernização pelo qual passa a nossa cidade. São obras, programas e serviços que a tornam cada vez mais justa, igualitária, solidária e democrática”, ressaltou.

TARIFA ZERO

O Tarifa Zero é o programa que concede gratuidade nos ônibus das nove linhas municipais. Desde 1º de novembro, o passe é livre para todos os passageiros. A iniciativa é inédita no ABC e conta com aprovação da população.

Com a gratuidade, o número de passageiros mais que dobrou, saltando de 22 mil em novembro de 2022 para uma média de 51 mil nos dias úteis de novembro deste ano. Foram incluídos mais ônibus à frota para suportar a demanda.

São Caetano é a maior cidade do Estado de São Paulo a ter Tarifa Zero no transporte (somente 20 dos 645 municípios contam com a iniciativa). O investimento é de R$ 35 milhões, equivalente a 2% do orçamento da Prefeitura para 2024.

AVANÇA SÃO CAETANO

A Prefeitura lançou neste ano o Avança São Caetano, o maior programa de obras da história da cidade. Ao todo são 97 intervenções na Saúde, Educação, Lazer, Cultura, Mobilidade Urbana e combate às enchentes, entre outras áreas, em investimento total previsto de R$ 713 milhões.

Alguns destaques já foram entregues, como o Atende Fácil Saúde, o Hospital Veterinário Universitário Municipal São Lázaro e a Nova Praça Cardeal Arcoverde. No ano que vem serão inaugurados o Novo Teatro Paulo Machado de Carvalho, o Parque Tamoyo, o Complexo Educacional, Esportivo e Cultural do Bairro Mauá, o Novo Viaduto Independência, o Pronto Cardio, o Parque Linear da Avenida Presidente Kennedy e o Complexo de Atenção à Pessoa com Deficiência, entre outros.

NOVOS PROGRAMAS SOCIAIS

Além das obras que vão entregar serviços ainda mais qualificados na Saúde, Educação, Lazer e Infraestrutura, a Prefeitura segue fortalecendo o arco de proteção social. Exemplos são os programas Renda Educação e Renda Educação Especial, que concedem R$ 100 e R$ 200 mensais, respectivamente, aos alunos matriculados na rede municipal de ensino que atenderem a critérios de renda, entre outros.

Também neste ano foram criados o Mercado São Caetano (R$ 150 mensais para o complemento da cesta básica) e o Vale Gás (R$ 125 bimestrais para que famílias comprem botijões). Além disso, foram ampliados os programas Auxílio-Alimentação (cesta básica) e Leite é Vida, atendendo mais pessoas.

NOSSO PRATO

A Prefeitura inaugurou neste mês o Nosso Prato, o restaurante popular de São Caetano. O local oferece café da manhã a R$ 0,50 e almoço a R$ 1,00 aos moradores com o Cartão São Caetano. O equipamento está localizado na Avenida Conde Francisco Matarazzo, 17, no Centro.

ENSINO INTEGRAL

Seguindo as principais potências do mundo, São Caetano implantará o ensino em período integral em 100% das escolas de Ensino Fundamental. A ampliação de 25h para 35h semanais inclui novas matérias e oficinas culturais e esportivas, além de permitir que os alunos façam mais refeições nas escolas, combatendo a insegurança alimentar. A universalização vale já para o ano letivo de 2024.

CONTAS NO AZUL

Saúde humanizada, Educação que assegura o desenvolvimento das potencialidades dos alunos, apoio assistencial a quem mais precisa, proteção da população, investimentos em tecnologia. O cenário atual de São Caetano do Sul está garantido para os próximos anos graças ao cuidado da Prefeitura com o dinheiro público.

Planejamento, criatividade e um grande esforço técnico estão por trás do trabalho realizado para a cidade seguir avançando. Os recursos estão em caixa ou já previstos para entrarem nos cofres municipais. O nível de endividamento é zero.

“Este é o melhor resultado econômico-financeiro e orçamentário dos meus 14 anos como prefeito. Não tem um único fornecedor com pagamento em atraso. Todos os compromissos estão sanados”, concluiu Auricchio.