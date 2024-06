Auricchio assina Ordem de Serviço para obras de requalificação em escola municipal

Nesta quarta-feira (5/6), o prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, assinou a Ordem de Serviço para o início das obras de requalificação da EME (Escola Municipal de Ensino) Professora Alcina Dantas Feijão, no Bairro Mauá.

Mais do que uma formalidade burocrática, a assinatura foi um momento de festa para a comunidade escolar, ali representada pela secretária Minéa Fratelli, pela diretora Sandra Gimenes, educadores, funcionários, integrantes da APM (Associação de Pais e Mestres) e, ainda, por alunos do 3º ano do Ensino Médio, transferidos para o Colégio USCS em virtude das obras.

“É uma alegria estar aqui, assinando o contrato para a realização de uma das maiores remodelações da história dessa unidade escolar. Daqui a cinco meses voltaremos, inaugurando um novo Alcina”, garantiu Auricchio, recebido com aplausos pela comunidade escolar.

“O prefeito já foi denominado ´médico-educador´, com muita justiça. A reforma do Alcina significa a corporificação de seu compromisso com a Educação. O Alcina não é uma só uma escola, é uma instituição de São Caetano do Sul”, declarou Jander Lira, vereador e professor da unidade.

A escola municipal de Ensino Médio, que atende 1600 alunos, receberá uma reforma geral que incluirá a criação de um novo espaço pedagógico, reforma completa da cobertura, novos banheiros no andar superior, pintura interna e externa e uma nova quadra externa de areia (beach tennis), entre outras intervenções – o investimento é de cerca de R$ 6 milhões.