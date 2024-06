Auricchio assina Ordem de Serviço para obras de requalificação da EMEF Oswaldo Samuel Massei

Nesta quinta-feira (6/6), o prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, teve mais um compromisso em uma unidade da Rede Municipal de Ensino. Um dia depois de assinar OS (Ordem de Serviço) para a realização de obras na EME (Escola Municipal de Ensino) Professora Alcina Dantas Feijão, no Bairro Mauá, o prefeito esteve no Bairro Oswaldo Cruz para formalizar o início de mais uma obra: a requalificação da EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Oswaldo Samuel Massei.

Antes de assinar mais uma OS, juntamente com a secretária de Educação, Minéa Fratelli, o prefeito declarou: “É uma satisfação dar início a mais uma reforma em escola da rede municipal. O Massei e o Alcina estão entre as maiores escolas de São Caetano em área construída, e funcionam em prédios antigos que, agora, serão modernizados. Em cerca de 90 dias teremos mais uma escola completamente renovada”, ressaltou Auricchio.

O ato de assinatura foi realizado no auditório da EMEF, contando com a presença de vereadores, professores, funcionários e de um grupo de alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental. Também estiveram presentes as Mães Acolhedoras, que atuam na unidade, e representantes da Comap (Comissão Municipal da Associação de Pais) de São Caetano.

Minéa Fratelli agradeceu a presença e a parceria dos pais dos alunos e o cuidado do prefeito com a Educação da cidade. “A qualidade da Educação depende, sobretudo, de profissionais qualificados, mas também de um espaço adequado e acolhedor. Somos muito gratos porque o prefeito Auricchio tem demonstrado esse olhar cuidadoso com os espaços pedagógicos, priorizando a qualidade da Educação.”

A EMEF Oswaldo Samuel Massei, que atende 805 alunos do 1º ao 9º ano, receberá pintura geral, reforma da cozinha, refeitório e das janelas das salas de aula, melhorando a ventilação. As quadras também serão reformadas e a unidade ganhará, ainda, novas salas multiuso. “As novas salas farão parte dos ambientes para as aulas de tempo integral”, informa a diretora Valdirene Rodrigues Costa.

Durante a reforma, não será necessária a transferência dos alunos, pois as intervenções ocorrerão de forma escalonada. Nenhuma atividade será prejudicada. Nem mesmo a realização da festa junina, já marcada para o dia 22 de junho.