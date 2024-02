Auricchio assina Ordem de Serviço para adequações do prédio do novo Centro de Fisioterapia de São Caetano

O prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, assinou nesta sexta-feira (23/2) a Ordem de Serviço para o início da adequação do prédio onde funcionará o novo Centro Municipal de Fisioterapia, na Avenida Senador Roberto Simonsen, 658, Bairro Santo Antônio. A expectativa é a de que o atendimento no local seja iniciado até o fim de março – atualmente o serviço funciona na Rua Rio Grande do Sul, ao lado do Velório Municipal.

No imóvel, de 551 m² e em bom estado de conservação, funcionava uma clínica de Ortopedia. O espaço maior proporcionará mais conforto e a ampliação da capacidade de atendimento. O serviço de reabilitação ganhará novos espaços, como consultórios, salas de atendimento em grupo, ginásio terapêutico e sala para reabilitação uroginecológica. Atualmente, o Centro Municipal de Fisioterapia realiza em média 4.064 atendimentos por mês, sendo 3.920 ortopédicos e 144 uri ginecológicos.

“Essa ampliação dos atendimentos, em um espaço mais adequado, será muito importante. A nossa Saúde cresce a cada passo como esse, trazendo sim melhor estrutura, mas, fundamentalmente, consolidando a qualidade do atendimento prestado aos moradores de São Caetano do Sul”, afirmou Auricchio.

Serão realizados serviços de pintura, substituição de piso, dos assentos dos banheiros e de iluminação, infraestrutura para rede de telefonia e internet, instalação de divisórias, revitalização de escadas e paisagismo, entre outros.

No térreo funcionarão a recepção e a sala de espera. O pavimento superior terá salas de coordenação, administrativo e de reuniões, além de copa e vestiário para funcionários. Já o pavimento inferior terá recepção (para evolução dos pacientes), sala de espera, 10 boxes de atendimento, sala de Cinesioterapia, sala de Fisioterapia em grupo e almoxarifado.

“É uma alegria contarmos com esse imóvel. Com certeza os nossos pacientes serão muito bem atendidos, com acessibilidade, climatização e conforto”, destacou a secretária municipal de Saúde, Regina Maura Zetone.

O Departamento de Fisioterapia Ambulatorial de São Caetano atende cerca de 6.500 pacientes por mês em reabilitação motora, ortopédica, uroginecológica, respiratória e pós-mastectomia.

Além do Centro Municipal de Fisioterapia, também há atendimentos nos seis CISEs (Centros Integrados de Saúde e Educação) da Terceira Idade, no Atende Fácil Saúde, no Centro Especializado em Reabilitação IV, na USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul) e no CTNEN (Centro de Triagem Neonatal e Estimulação Neurossensorial). O Complexo de Atenção à Pessoa com Deficiência, previsto para ser entregue no segundo semestre, também terá uma unidade de reabilitação.