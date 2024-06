Auricchio assina Ordem de Serviço para a ampliação do CGE

O prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, assinou na tarde desta sexta-feira (7/6) a Ordem de Serviço para a ampliação do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências). As obras, na Rua Conselheiro Lafaiete, no Bairro Santa Paula, deverão ser iniciadas segunda-feira (10/6), e têm prazo de entrega de 90 dias.

“Confesso que me surpreendeu a grandeza desta nova sede do CGE. Aliás, está à altura do trabalho que vem sendo realizado há quatro anos, desde que o inauguramos. Hoje é uma referência estadual e até nacional”, observou o prefeito. O CGE já atendeu a 174.903 chamados de moradores de São Caetano, nas áreas de Segurança, Saúde, Defesa Civil e Trânsito.

O CGE atua com patrulhamento virtual (vigilância eletrônica), 24 horas por dia, 365 dias por ano, e atualmente opera com 405 câmeras. Internamente, os recursos humanos no CGE Cerâmica estão estruturados em 12 Estações de Visualização de Imagens (baias), todos com três monitores de LCD cada. O município tem uma câmera para cada 409 habitantes. Além disso, são 44 quilômetros de cabeamento de fibra ótica, que se somam aos 200 km já existentes em São Caetano.

“Nos municípios que tenho andado nestes anos como deputado, conseguimos perceber que a maioria conhece o trabalho realizado pelo CGE de São Caetano, que hoje podemos chamar de reality show da segurança”, comentou o deputado estadual Thiago Auricchio.

NOVO CGE

O projeto de ampliação do CGE contempla a implantação de CPD (Centro de Processamento de Dados); sala de Operação e sala de Gerenciamento de Crise; câmeras integradas e de alta resolução; sistema de operação ininterrupto; integração constante de sistemas de alerta contra enchentes, de centrais de alarme das unidades municipais e demais sistemas utilizados pela equipe de segurança do município.

Serão doze operadores (com possibilidade de ampliação), 30 estações de visualização de imagens (baias), cada uma com três monitores de LCD, e duas cabines call-center de teleatendimento.

“Estamos quase triplicando o número de operadores do CGE, passando de 12 na sede do Bairro Cerâmica para 30 aqui no Santa Paula”, acrescentou o secretário de Governo, Jefferson Cirne da Costa.

QUEDA NOS INDICADORES

São Caetano obteve queda dos principais indicadores de criminalidade no mês de abril e nos primeiros quatro meses de 2024, em comparação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados no fim de maio pela SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo).

“Estes índices são alcançados devido à integração entre as Forças de Segurança, representadas pelas Polícias Militar e Civil, e a GCM (Guarda Civil Municipal)”, finalizou o secretário de Segurança, Sallum Kalil Neto.

O CGE é fundamental no combate à criminalidade, e pode ser acionado pelo número 0800 7000 156.