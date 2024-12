Aumento no setor de cervejarias é pauta do Sebrae-SP Notícias

O Sebrae-SP Notícias desta segunda feira, 9 de dezembro, destaca o crescimento no setor de cervejarias. Atualmente, o mercado brasileiro conta com mais de 1.800 empresas abertas e registrou 118 novos estabelecimentos em 2023, de acordo com o mais recente anuário da cerveja. O programa conta a história da X Craft Beer, cervejaria de São Paulo que participou de programas do Sebrae-SP voltados para o setor e recentemente ganhou o prêmio CNA Brasil Artesanal de cerveja, realizado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil.

A reportagem conversou com Alexandre Xerxenevsky e Rogéria Xerxenevsky, proprietários da X Craft Beer. A cervejaria ganhou o prêmio da CNA Brasil de cervejas artesanais na categoria Lager, que são as cervejas com baixa fermentação.

Para falar sobre o crescimento no setor de cervejarias e dar dicas para quem deseja empreender nesse segmento, a analista de negócios do Sebrae-SP Helena Andrade pontuou como empreendedores podem se destacar no mercado de cervejarias.

A edição também mostra um trecho do Videocast Sebrae, com os consultores Adriano Campos e Fausto Lucio, que deram dicas de ferramentas que podem auxiliar no marketing digital para pequenos negócios.

O programa traz ainda a agenda de cursos e eventos do Sebrae-SP, que tem como destaque as inscrições para o Programa ALI- Agentes Locais de Inovação- e o vestibular da Faculdade Sebrae, que está com vagas abertas para o primeiro semestre de 2025.

O Sebrae-SP Notícias vai ao ar a partir das 17h no canal do YouTube do Sebrae-SP.