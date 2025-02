Aumento no preço da gasolina e seus efeitos econômicos em fevereiro

Na primeira semana após o aumento da alíquota do ICMS, os preços da gasolina nos postos brasileiros subiram de forma mais acentuada do que o esperado. Dados divulgados pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis) indicam um aumento de R$ 0,15 por litro, elevando o valor médio do combustível para R$ 6,35. Este ajuste ocorreu logo após a elevação do imposto estadual sobre a gasolina, que teve um acréscimo de R$ 0,10 por litro em 1º de fevereiro.

Com essa elevação, o preço médio da gasolina alcançou seu maior patamar desde o início da administração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), considerando valores ajustados pela inflação.

Essa alta no preço dos combustíveis impacta diretamente o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que já enfrenta pressão devido ao aumento dos preços dos alimentos. Em fevereiro, esse índice também sentirá os efeitos do aumento nos custos com material escolar e a recomposição das tarifas de energia elétrica, que em janeiro contaram com um desconto proveniente da redução no custo de Itaipu.

Durante a semana, o sindicato dos postos de combustíveis do Paraná, conhecido como Paranapetro, relatou que os preços dos combustíveis estavam chegando aos estabelecimentos com aumentos superiores aos inicialmente previstos em decorrência do aumento tributário. Entre os fatores apontados para essa disparada de preços está a elevação no custo do etanol anidro, que compõe 27% da mistura vendida nas bombas.

De acordo com informações fornecidas pelo sindicato, somente nos últimos dois meses as usinas aumentaram o preço do etanol anidro em mais de R$ 0,30 por litro, conforme dados do Cepea/Esalq (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP).

Além disso, os estados também reajustaram o imposto sobre o diesel em R$ 0,06 por litro. Este produto ainda sofreu um novo reajuste nas refinarias da Petrobras na semana anterior. Conforme as informações da ANP, o preço médio do diesel S-10 foi registrado em R$ 6,44 por litro, refletindo uma alta de R$ 0,26 em relação à semana anterior. Contudo, esse valor ainda está abaixo da soma total entre o aumento do ICMS e o reajuste realizado nas refinarias. O diesel S-10 agora atinge seu maior valor desde dezembro de 2023.

A ANP também observou um aumento no preço do etanol hidratado, que subiu de R$ 4,29 para R$ 4,37 por litro durante a mesma semana.