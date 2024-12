Aumento no preço da carne força paulistanos a recorrer a crédito e parcelamento

Nos últimos 12 meses, o preço da carne registrou um crescimento superior a 15%, levando muitos consumidores em São Paulo a optar por alternativas de crédito para continuar garantindo esse alimento essencial em suas mesas.

Com os preços de cortes populares como alcatra e patinho ultrapassando R$ 60 e R$ 50 por quilo, respectivamente, açougues da região estão se adaptando à nova realidade econômica. Muitos estabelecimentos passaram a oferecer opções de parcelamento para compras que superam R$ 500, permitindo que os clientes dividam o pagamento em até três vezes.

A alta do dólar, que estimula os produtores a priorizar as exportações, é frequentemente citada como uma das principais causas para a escassez de oferta no mercado interno, resultando assim em um aumento significativo nos preços.

Uma consumidora expressou sua frustração: “Antes pagávamos R$ 16 o quilo, agora está acima de R$ 40. É um absurdo, mas não dá para ficar sem carne.” Essa situação revela um dilema enfrentado por muitas famílias que precisam equilibrar suas despesas mensais.

Especialistas em economia alertam para o perigo do endividamento, especialmente considerando o início do ano, quando as famílias já enfrentam custos adicionais com IPVA, IPTU e material escolar. O parcelamento das compras de carne pode representar um risco adicional ao orçamento familiar.

Os efeitos dessa alta nos preços não se limitam aos consumidores domésticos; proprietários de restaurantes também sentem o impacto. Muitos deles já antecipam que as despesas acumuladas em janeiro, junto às compras realizadas em dezembro, representarão desafios financeiros significativos ao longo de 2025.