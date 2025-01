Aumento do Sorotipo 3 da dengue preocupa autoridades de saúde no Brasil

Recentes dados indicam um crescimento preocupante no número de casos do sorotipo 3 da dengue em várias regiões do Brasil, especialmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Amapá e Paraná. Esse aumento foi mais acentuado nas últimas quatro semanas de dezembro, levantando bandeiras vermelhas entre as autoridades sanitárias, uma vez que o sorotipo não era predominante no país desde 2008, deixando uma parcela significativa da população vulnerável à infecção.

O Ministério da Saúde reportou que, ao longo de 2024, o sorotipo 1 foi o mais comum, representando 73,4% das amostras positivas para dengue. Contudo, durante uma coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (9), a secretária de Vigilância em Saúde, Ethel Maciel, ressaltou a necessidade de atenção diante da nova tendência de circulação do sorotipo 3. “É alarmante que esse sorotipo esteja ressurgindo após 17 anos sem uma presença significativa no Brasil. Isso implica que muitas pessoas nunca foram expostas a ele e, portanto, estão suscetíveis à doença”, afirmou Maciel.

A previsão para 2025 aponta para um aumento substancial nos casos de dengue, com os estados mais afetados sendo São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Paraná. Estes locais devem registrar incidências superiores às observadas em 2024. A secretária apontou fatores climáticos como o fenômeno El Niño e a seca prolongada como contribuintes para essa situação. “Essas condições climáticas favorecem o armazenamento inadequado de água, criando ambientes propícios para a reprodução do mosquito transmissor”, explicou.

Embora o aumento do sorotipo 3 não tenha sido considerado nas projeções atuais, as autoridades estão em alerta e monitoramento constante. Durante as últimas quatro semanas de 2024, 84% dos casos de dengue foram concentrados nos estados mencionados anteriormente.

Além disso, os dados revelaram que nos últimos dias de dezembro de 2024, aproximadamente 82% dos casos prováveis de Zika foram registrados em Espírito Santo, Tocantins e Acre. Já para Chikungunya, foram contabilizados 3.563 casos prováveis no mesmo período, com a maioria deles também concentrada em São Paulo e Minas Gerais.

O fenômeno Oropouche também tem se mostrado preocupante; a secretaria informou que cerca de 90% dos casos estão concentrados no Espírito Santo. Na primeira semana de 2024, foram identificados 471 casos da febre do Oropouche no Brasil.

Em suma, a combinação da reemergência do sorotipo 3 da dengue e a manutenção dos altos índices das outras arboviroses requer atenção redobrada das autoridades sanitárias para prevenir um possível surto em massa.