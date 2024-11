Aumento de roubos no RJ contrasta com recorde histórico de apreensão de armas em outubro, revela ISP

O Instituto de Segurança Pública (ISP) apresentou, nesta segunda-feira (25), uma análise detalhada dos índices de criminalidade registrados em outubro deste ano. O levantamento destaca tendências significativas nos principais indicadores de violência para 2024.

No âmbito dos crimes contra o patrimônio, observou-se um aumento expressivo nos roubos de rua, que subiram 23% em comparação com o mesmo mês do ano anterior. No acumulado de janeiro a outubro, essa modalidade criminosa registrou um crescimento de 13%. Roubos de carga apresentaram um aumento acentuado de 87% no mês passado; entretanto, quando comparado ao período total do ano anterior, houve uma redução de 9%. Em relação aos roubos de veículos, os dados indicam um incremento de 76% em outubro e 34% no acumulado anual.

No tocante à letalidade violenta, que engloba homicídios dolosos, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais, os números permaneceram estáveis em outubro. Todavia, no acumulado do ano, houve uma redução de 14%.

Os registros totais contabilizam 3.107 mortes ao longo dos primeiros dez meses do ano, representando uma queda de 486 ocorrências em relação ao mesmo período do ano anterior. Este é o menor número registrado em 34 anos, conforme destacou o ISP. Em particular, as mortes causadas por ações policiais diminuíram em 21% ao longo de 305 dias, atingindo o índice mais baixo desde 2015.

No campo dos homicídios dolosos, houve uma retração significativa, com quedas de 13% no acumulado do ano e 8% somente em outubro – as menores taxas para estes períodos nos últimos 34 anos.

No que se refere às ações policiais, foram apreendidas 642 armas longas até outubro, refletindo um aumento de 22% em relação ao mesmo intervalo em 2023, resultando numa média de duas apreensões diárias. Além disso, as forças policiais recuperaram 15.170 veículos roubados ou furtados neste período – uma média diária de 50 recuperações –, marcando um acréscimo de 23% comparativamente ao ano anterior. Também foram confiscadas 5.287 armas de fogo das mãos de criminosos, correspondente a uma média diária de 17 apreensões.

Este cenário apresenta um panorama complexo da segurança pública no estado e aponta para desafios contínuos na mitigação dos crimes patrimoniais e na gestão da letalidade violenta.