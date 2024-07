Aumento de produtividade e faturamento é tema do Sebrae-SP Notícias

Aumentar a produtividade e o faturamento dos negócios. O Sebrae-SP Notícias desta segunda-feira (29 de julho) traz orientações para as microempresas, as empresas de pequeno porte e os produtores rurais alcançarem esse objetivo.

O programa Brasil Mais Produtivo é direcionado a orientar os pequenos negócios sobre inovação, modernização, aumento de produtividade, redução de custos e, consequentemente, elevação do faturamento. A empresa recebe o acompanhamento de um Agente Local de Inovação (ALI), que aplica uma metodologia ágil para solucionar problemas e otimizar processos.

O Brasil Mais Produtivo está com 7,5 mil vagas abertas em todo o Estado de São Paulo. O Sebrae-SP Notícias recebe o gestor estadual do projeto Adriano Nakamura para explicar a iniciativa.

Também voltado à inovação, modernização e aumento de produtividade e faturamento, o ALI Rural possui uma metodologia focada para os empreendedores do setor agrícola. São 1,8 mil vagas disponíveis no Estado de São Paulo. A gestora estadual do ALI Rural Vanessa de Lima e Silva participa do programa e fala sobre o tema.

O Sebrae-SP Notícias lembra que interessados de todo o Brasil podem participar da Feira do Empreendedor 2024 como expositores. Basta procurar o Sebrae-SP para garantir o espaço. Para se cadastrar o acesso é Link. O evento será realizado entre os dias 11 e 14 de outubro, no São Paulo Expo, na capital paulista.

Também esta edição traz a informação de que estão abertas as inscrições para o vestibular do 2º semestre de 2024 da Faculdade Sebrae. São cerca de 800 vagas. As aulas começam no dia 14 de agosto, tanto para os cursos presenciais quanto online. Detalhes em Link.

O programa fala ainda de fast fashion no quadro Minuto Z e tem a sugestão de leitura na Dica Cultural.

O Sebrae-SP Notícias vai ao ar a partir das 17h no canal do YouTube do Sebrae-SP.