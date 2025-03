Aumento de casos de câncer colorretal

Um novo estudo publicado na renomada revista The Lancet Oncology revela uma tendência preocupante entre jovens adultos (25 a 49 anos): o aumento significativo na incidência de câncer colorretal em 27 dos 50 países analisados. Essa tendência contrasta com a estabilização ou diminuição dos casos entre adultos mais velhos (acima de 50 anos) em muitas nações. A pesquisa identificou um crescimento especialmente acentuado em países como Chile, Nova Zelândia, Noruega, Porto Rico e Inglaterra, com taxas anuais de aumento entre 3% e 4%.

Os resultados destacam que esse fenômeno, antes concentrado em países de alta renda no Ocidente, agora também se manifesta em economias emergentes na Ásia, América Latina e Caribe. “Com dietas ricas em alimentos ultraprocessados, obesidade, e outros fatores ambientais como possíveis causas desse aumento, esses dados são um alerta pois podem representar uma tendência negativa de ocorrência entre os jovens brasileiros”, comenta o Dr. Raphael Brandão, Chefe da Oncologia da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, que também destaca que no estudo, em 14 países, o aumento foi exclusivo para a faixa etária jovem, enquanto em 13 houve crescimento tanto em jovens quanto em adultos mais velhos, mas com maior aceleração entre os jovens.

Segundo dados do INCA (Instituto Nacional do Câncer), no Brasil, o número estimado de casos novos de câncer de cólon e reto (ou câncer de intestino), para cada ano do triênio de 2023 a 2025, é de 45.630 casos, correspondendo a um risco estimado de 21,10 casos por 100 mil habitantes, sendo 21.970 casos entre os homens e 23.660 casos entre as mulheres. Esses valores correspondem a um risco estimado de 20,78 casos novos a cada 100 mil homens e de 21,41 a cada 100 mil mulheres.

Sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer de cólon e reto ocupam a terceira posição entre os tipos de câncer mais frequentes no Brasil. As maiores taxas de incidência são observadas na Região Sudeste para homens e mulheres. Nela, é o segundo mais incidente entre os homens (28,62 casos por 100 mil), assim como no Centro-oeste (17,25 por 100 mil). Na Região Sul (26,89 por 100 mil), é o terceiro tumor mais frequente. Nas Regiões Nordeste (10,99 por 100 mil) e Norte (7,05 por 100 mil), ocupam a quarta posição. Entre as mulheres, é o segundo mais frequente nas Regiões Sudeste (28,88 por 100 mil), Sul (26,04 por 100 mil) e Centro-oeste (16,92 por 100 mil). Na Região Norte (7,78 por 100 mil), é o terceiro câncer mais incidente; e, na Região Nordeste (13,08 por 100 mil), o quarto.

“O câncer de cólon e reto abrange os tumores que se iniciam na parte do intestino grosso chamada cólon, no reto, que corresponde ao final do intestino imediatamente antes do ânus, e no ânus. É uma doença heterogênea, que se desenvolve predominantemente a partir de mutações genéticas em lesões benignas, como pólipos adenomatosos e serrilhados”, explica o oncologista, Dr. Brandão.

Estudos relacionam dietas ricas em bebida alcoólica, carne vermelha e embutidos com uma maior incidência de câncer colorretal. O especialista explica ainda que é importante estar atento a sintomas principais como sangramento retal e perda de peso inexplicável.

Sinais para procurar um médico

Presença de sangue nas evacuações, seja sangue vivo ou escuro, misturado às fezes, com ou sem muco.

Sintomas irritativos, como alteração do hábito intestinal e que provoca diarreia crônica e necessidade urgente de evacuar, com pouco volume fecal.

Sintomas obstrutivos, como afilamento das fezes, sensação de esvaziamento incompleto, constipação persistente de início recente, cólicas abdominais frequentes associadas a inchaço abdominal.

Sintomas inespecíficos, como fadiga, perda de peso e anemia crônica.

“Levar uma vida saudável, manter uma dieta rica em alimentos naturais com fibras e praticar atividade física regular são os principais fatores de prevenção da doença, além de procurar ajuda médica ao detectar qualquer um dos sinais”, afirma o especialista.

“Os dados evidenciam que o aumento no câncer colorretal entre jovens adultos é um problema de saúde pública global que demanda conscientização, rastreamento e mudanças no estilo de vida para evitar que essa tendência se torne mais devastadora no futuro”, conclui Dr. Brandão.