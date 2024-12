Aumento de assaltos em torno do Parque Ibirapuera gera preocupação

A segurança no entorno do Parque Ibirapuera, um dos principais cartões-postais de São Paulo, tem se tornado uma preocupação crescente para moradores e visitantes. Recentemente, diversos assaltos realizados por criminosos em motocicletas têm gerado apreensão. Câmeras de monitoramento foram instaladas em várias áreas para ajudar a coibir essas ações, capturando a dinâmica dos crimes, que ocorrem principalmente nas primeiras horas da manhã. As gravações mostram abordagens rápidas e violentas, onde os bandidos utilizam motos para facilitar a fuga.

Em um caso registrado no dia 22 de novembro, um casal foi atacado enquanto caminhava próximo ao parque. Outro incidente ocorreu no dia 12 de novembro, quando uma mulher teve sua mochila roubada sob a ameaça de arma. De acordo com relatos de moradores, esses assaltos começaram a se intensificar a partir de setembro, afetando tanto quem frequenta o parque quanto os que transitam pelas ruas adjacentes.

Apesar do aumento na percepção de insegurança, a Secretaria da Segurança Pública do estado informou que houve uma redução geral nos roubos na região. De janeiro a outubro deste ano, as ocorrências diminuíram em 11,8% em comparação ao mesmo período do ano anterior. A associação de moradores também destaca o impacto positivo das operações conjuntas entre a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana.

Embora o Parque Ibirapuera seja considerado seguro internamente, o entorno ainda enfrenta desafios significativos. A concessionária responsável pela administração do parque tem solicitado o aumento do efetivo policial na área, buscando garantir um ambiente seguro para todos. Em um cenário de crescente violência urbana, a colaboração entre as autoridades e a comunidade é essencial para restaurar a confiança e garantir a segurança dos frequentadores desse importante espaço público.