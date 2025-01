Aumento das despesas no início do ano preocupa brasileiros

Uma pesquisa conduzida pela Zoox Smart Data entre os dias 10 e 13 de janeiro, envolvendo a participação de 25.484 indivíduos, revelou que a maioria dos brasileiros está ciente do impacto significativo das despesas do início do ano em suas finanças. O levantamento indica que cerca de 80% dos entrevistados acreditam que gastos como IPVA, IPTU, materiais escolares e outras contas acumuladas durante as festividades de fim de ano afetam a renda mensal.

Quando questionados sobre a porcentagem da renda comprometida por esses custos, 32,92% dos respondentes afirmaram que utilizam até 50% de sua renda para essas despesas, enquanto 32,74% indicaram que essa fatia é de até 25%. Um dado relevante é que 34,34% dos participantes disseram não ter clareza sobre o quanto suas finanças são impactadas.

Além disso, a pesquisa aponta que 75,67% da população brasileira considera prudente reservar uma parte do 13º salário ou do bônus de fim de ano para enfrentar esses gastos iniciais.

Um estudo anterior realizado pelo Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box confirmou que aproximadamente 73 milhões de brasileiros estão endividados. Essa realidade evidencia não apenas a falta de organização financeira entre os cidadãos, mas também uma carência generalizada em educação financeira. A pesquisa da Zoox revela que 82,78% dos entrevistados reconhecem a importância de saber administrar o dinheiro.

De acordo com dados do Serasa, 55% da população planeja desembolsar até R$ 4 mil para cobrir as despesas do começo do ano. Esse montante equivale a quase três vezes o salário mínimo previsto para 2024, que será de R$ 1.412.

No tocante ao valor do IPVA e IPTU nos diferentes estados e municípios, 78,01% dos entrevistados consideraram os custos elevados. Quando indagados sobre suas preferências para o pagamento dessas taxas, 51,55% optaram pela quitação à vista na cota única—uma escolha que frequentemente oferece descontos—enquanto 48,45% preferem parcelar esses valores.

Com um olhar voltado para os próximos anos, a pesquisa indica que 73,59% dos brasileiros têm a intenção de economizar e formar uma reserva financeira ao longo de 2025 para os encargos iniciais de 2026.

A especialista em educação financeira Aline Soaper enfatiza a importância da avaliação das finanças pessoais para decidir entre o pagamento à vista ou parcelado. “A recomendação é desenvolver uma estratégia que permita a melhor forma de quitar o IPTU e o IPVA. Isso não apenas ajuda na prevenção do endividamento como também orienta sobre como essas contas serão pagas. Embora pagar à vista possa parecer vantajoso devido à eliminação rápida da pendência, essa abordagem pode ser prejudicial às finanças familiares, especialmente para aqueles que ainda lidam com mensalidades escolares”, explica Aline.

Os descontos disponíveis para o pagamento à vista do IPTU variam entre municípios e podem chegar a até 7%, como observado no Rio de Janeiro. No caso do IPVA em São Paulo, o abatimento chega a ser de 3%. Segundo Aline, mesmo descontos modestos podem ser vantajosos se houver um planejamento adequado.

Aline alerta ainda que janeiro é um mês crítico para muitas famílias; especialmente aquelas com crianças enfrentam desafios adicionais devido aos custos com matrículas escolares e material didático. Com as férias frequentemente priorizando atividades recreativas, a dificuldade em reunir valores integrais para os impostos é comum. Nesses casos, optar pelo parcelamento pode ser a alternativa mais sensata.