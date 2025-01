Aumento da violência desafia segurança na Baixada Santista

Nos últimos dois meses, a Baixada Santista tem sido palco de uma série de assaltos violentos, desafiando as expectativas de segurança estabelecidas pelo reforço policial para a temporada de verão em São Paulo. Os casos mais alarmantes foram registrados em Santos e Guarujá, municípios que, apesar da redução geral nos índices de criminalidade ao longo do ano passado, enfrentam um aumento preocupante nas taxas de homicídios em 2024.

As estatísticas revelam que, entre janeiro e novembro do ano anterior, Guarujá viu o número de assassinatos saltar de 20 para 32, enquanto Santos também registrou um aumento significativo, passando de 10 para 20 homicídios. Em contraste, a tendência na maioria dos municípios litorâneos foi de queda nos índices de violência.

A comparação dos dados revela que, durante o mesmo período, os roubos no litoral paulista diminuíram em 25%, assim como os furtos, que caíram 5%. Na Baixada Santista, que inclui nove municípios e é reconhecida por ter os mais altos índices de violência na costa, a situação é ainda mais crítica. O governo estadual ainda não divulgou as estatísticas oficiais referentes ao mês de dezembro.

Megaoperações e aumento da violência

A administração do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) aponta que houve uma redução significativa de 35% no número de roubos e furtos na região entre 21 de dezembro e 3 de janeiro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Contudo, a sensação de insegurança permanece elevada.

Desde julho de 2023, Santos e Guarujá têm sido o foco de megaoperações da Polícia Militar (PM) em resposta à morte de policiais. Essas operações resultaram em um saldo oficial de mais de 90 mortes causadas pela corporação, incidentes que não são contabilizados nas estatísticas de homicídio. A gestão estadual assegura que todos os casos estão sendo rigorosamente investigados.

Impacto no turismo e preocupações persistentes

Recentemente, arrastões e um latrocínio (roubo seguido de morte) têm gerado apreensão entre turistas e impactado negativamente uma das principais atividades econômicas da região. Um exemplo disso ocorreu no final da tarde do dia 3 de janeiro, quando um motorista foi atingido por um tiro durante uma tentativa de assalto na rodovia dos Imigrantes.

O incidente aconteceu no quilômetro 62 da rodovia, conforme informações da concessionária Ecovias. No momento do ataque, o trânsito estava congestionado, dificultando qualquer reação dos motoristas. A vítima recebeu atendimento médico e foi liberada horas depois. Dois suspeitos foram detidos pela PM, mas acabaram sendo soltos por falta de reconhecimento.

A presença policial nas praias da região parece trazer um certo alívio aos comerciantes locais. Catiana Rodrigues Ramos, comerciante local, afirmou: “Quando não há policiamento, os turistas são abordados. Nossa alegria é ver a polícia aqui porque isso significa mais segurança tanto para os visitantes quanto para nós.”

Além disso, outros casos recentes reforçam a preocupação com a segurança pública na área. Um turista chinês foi baleado na perna durante uma tentativa de roubo na trilha do Mar Casado em Guarujá no dia 31 de dezembro; nenhum suspeito foi preso até o momento. Outro caso trágico ocorreu em 19 de dezembro quando um jovem turista foi assassinado na praia da Enseada.

Com o aumento das operações policiais programadas até fevereiro para lidar com a alta expectativa turística — estimando-se mais de 4 milhões visitantes na região — as autoridades prometem mobilizar um total de 3.000 policiais militares para intensificar a segurança nas áreas com maior fluxo.

Ainda assim, as preocupações persistem à medida que os números crescentes nos registros violentos ameaçam não apenas a segurança dos cidadãos e turistas, mas também o sustento econômico baseado no turismo da Baixada Santista.