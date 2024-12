Aumento da população em situação de rua na capital paulista alcança 90 mil pessoas

De acordo com uma análise recente do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua (OBPopRua), vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a cidade de São Paulo registrou um crescimento significativo no número de pessoas vivendo nas ruas. Em novembro, a quantidade atingiu quase 90 mil indivíduos, representando um aumento de aproximadamente 25 mil em relação ao mesmo período do ano anterior.

Os dados, que têm como fonte o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, mostram que o total passou de 64.818 em dezembro de 2023 para 89.951 em novembro de 2024, evidenciando um incremento de 38,7%.

Apesar dessas cifras alarmantes, a Prefeitura de São Paulo contesta as informações apresentadas, alegando que os dados do Cadastro Único são acumulativos e baseados em autodeclarações. A administração municipal destaca ainda que realizou um censo próprio sobre a população em situação de rua em 2021. Este levantamento, realizado por mais de 200 profissionais da prefeitura, indicou um total de 32 mil pessoas nessa condição.

No que tange à infraestrutura socioassistencial da cidade, a prefeitura afirma disponibilizar mais de 26 mil vagas distribuídas em 379 serviços variados, incluindo hotéis sociais e centros de acolhida. Além disso, ressalta que foram alocados R$ 3 bilhões para ações relacionadas à assistência social, direitos humanos e segurança alimentar, marcando um incremento de 50% em comparação ao ano anterior.

Observando os dados históricos do observatório da UFMG, é possível notar uma tendência ascendente no número de pessoas em situação de rua: eram 7.883 em dezembro de 2013 e esse número cresceu para 38.887 em dezembro de 2018. Até novembro de 2024, esse número alcançou os preocupantes 89.951.

O cenário não é exclusivo da capital paulista; o estado como um todo também experimentou um aumento expressivo no contingente populacional em situação de rua. Em dezembro de 2023, eram contabilizadas 106.857 pessoas nessa condição no estado; já em novembro deste ano, o número subiu para 136.242, configurando um acréscimo de 27,5%.

A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (SEDS) informa estar alinhada com a Política Nacional para População em Situação de Rua e cofinancia serviços socioassistenciais nos municípios paulistas. Para o ano corrente, cerca de R$ 156 milhões foram destinados pelos municípios para serviços classificados como Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade.

Esses dados refletem um desafio crescente que demanda ações coordenadas entre diferentes esferas governamentais para mitigar os impactos sociais e humanitários decorrentes dessa realidade emergente nas grandes cidades brasileiras.