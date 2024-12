Aumentam mortes nas rodovias federais no Natal

Um relatório preliminar da Polícia Rodoviária Federal (PRF), divulgado na última quinta-feira (26), revela que o número de mortes nas rodovias federais durante a semana do feriado de Natal registrou um aumento de aproximadamente 10%. Entre os dias 20 e 25 de dezembro, foram contabilizados 165 óbitos, em comparação com 150 ocorrências no mesmo período do ano anterior. Este crescimento é atribuído, em grande parte, a um grave acidente envolvendo uma carreta e um ônibus na BR-116, próximo a Teófilo Otoni (MG), que resultou em 41 vítimas fatais.

Apesar do aumento no número de fatalidades, a PRF observou uma redução significativa no total de feridos. Em 2024, foram registrados 1.654 feridos, representando uma queda de quase 11% em relação aos 1.853 casos registrados no ano anterior.

A fiscalização nas rodovias federais foi intensificada neste ano, com foco especial nas ultrapassagens indevidas. Durante os seis dias da operação, as equipes da PRF identificaram 6.531 infrações relacionadas a essa prática perigosa. Além disso, foram realizados aproximadamente 68 mil testes de bafômetro, resultando na autuação de 1.565 motoristas por condução sob efeito de álcool; destes, 97 foram detidos por crimes de trânsito.

Das mais de 49 mil infrações totais registradas durante o feriado, destacam-se 3.865 casos relacionados ao não uso do cinto de segurança, 763 pela falta do dispositivo de retenção para crianças e 1.514 pela não utilização do capacete. Em suas atividades de controle de velocidade, a PRF capturou mais de 36 mil imagens.

No que diz respeito ao número total de acidentes nas rodovias federais, a quantidade permaneceu estável em cerca de 1,4 mil ocorrências em comparação ao ano anterior.

No combate à criminalidade, as ações policiais nas estradas levaram à apreensão de 18,5 toneladas de maconha e 167 quilos de cocaína. Além disso, a PRF removeu das vias públicas 19 armas de fogo e confiscou 775 munições. Durante a Operação Natal, também foram recuperados 118 veículos com restrições legais e detidas 639 pessoas que foram encaminhadas às autoridades competentes.