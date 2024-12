Aumenta oferta de passagens aéreas para o fim deste ano e início de 2025

O cenário do setor aéreo no Brasil apresenta um otimismo crescente, impulsionado pela significativa redução nos preços das passagens. Dados do IBGE indicam que, entre janeiro e novembro de 2024, houve uma queda média de quase 26% nas tarifas aéreas.

O final de 2024 e o início de 2025 marcam um aumento na oferta de passagens aéreas, com um crescimento de 12% em comparação à temporada anterior. As companhias aéreas disponibilizarão aproximadamente 30 milhões de assentos distribuídos em 184 mil voos pelo país, atendendo à demanda crescente por viagens durante as festas de fim de ano.

A estudante Maria Eduarda Martins se prepara para embarcar rumo a Campos do Jordão, onde comemorará o Natal e seu aniversário. “Estou muito animada para essa viagem. Tudo está conforme eu sempre sonhei e planejei”, declarou a jovem.

Os destinos preferidos dos viajantes incluem regiões litorâneas como Bahia, Ceará, Pernambuco, Alagoas e Rio de Janeiro. Rafael Magno, um auxiliar administrativo, compartilhou sua experiência: “Já visitei o Nordeste antes, mas esta será minha primeira vez em Maceió”. Carlos Eduardo, pintor automotivo, expressou suas intenções: “Planejo passar o Ano Novo em Fortaleza e também quero aproveitar janeiro lá”.

O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte (Confins) antecipa um aumento de 20% no fluxo de passageiros durante o período festivo, atingindo níveis semelhantes aos anteriores à pandemia. Rodrigo Côrtes, diretor de operações do BH Airport, anunciou que serão realizados pelo menos 560 voos extras e que a equipe de segurança e atendimento será reforçada para garantir uma experiência positiva aos viajantes.

Apesar da redução nos preços das passagens ao longo do ano, quem comprou bilhetes recentemente pode não ter se beneficiado dessa tendência. Em novembro, os preços médios dos bilhetes apresentaram um aumento de 22%. A elevação da renda da população resultou em maior demanda por viagens no final do ano, refletindo um fenômeno mercadológico: “Quando há escassez de um produto — neste caso, as passagens limitadas — e uma demanda elevada, os preços tendem a subir”, explicou Allison Batista, especialista em gestão financeira.

Por sua vez, a professora Rafaela Pereira planejou uma viagem sozinha para o Rio de Janeiro como forma de reflexão sobre o ano que passou: “Estou repensando o que foi 2024 e planejando o que levarei para 2025. Desejo a todos um feliz Natal e que o próximo ano traga muitas energias positivas e saúde”.