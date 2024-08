Aumenta a ocupação no 2º trimestre no Estado de São Paulo

Com a criação de 361 mil postos de trabalho no 2º trimestre de 2024, o contingente de ocupados no Estado de São Paulo foi estimado em 24,6 milhões de pessoas. A ocupação aumentou nos serviços (375 mil) e no comércio (76 mil) e reduziu-se na indústria (-49 mil), na construção (-19 mil), na agricultura (-18 mil) e, em menor medida, nos serviços domésticos (-4 mil). As 361 mil ocupações geradas resultaram do acréscimo de 169 mil empregos com contribuição para a previdência social (formais) e 192 mil não contribuintes (informais).

Mesmo com a entrada de 105 mil pessoas na força de trabalho do Estado, a taxa de desocupação diminuiu de 7,4% para 6,4%, na passagem do 1º para o 2º trimestre de 2024, e a taxa composta de subutilização da força de trabalho retraiu-se de 14,3% para 13,2%. No 2º trimestre de 2024, 1,7 milhão de pessoas estavam desocupadas. O rendimento efetivo médio dos ocupados (R$ 3.840) decresceu 6,7% entre o 1º e o 2º trimestre de 2024. Em relação ao 2º trimestre do ano anterior, houve aumento de 5,2%.

Nesse mesmo período, na Região Metropolitana de São Paulo, foram geradas 94 mil novas ocupações, fazendo com que a estimativa para o total de ocupados fosse de 11,7 milhões de pessoas, aumento de 0,8% em relação ao trimestre anterior. Houve ampliação nos serviços (135 mil) e na indústria (5 mil) e decréscimo nos serviços domésticos (-27 mil), no comércio (-7 mil), na agricultura (-7 mil) e na construção (-4 mil). Essas 94 mil novas ocupações decorreram do acréscimo de 32 mil contribuintes para a previdência social (formais) e 62 mil não contribuintes (informais).

A saída de 21 mil pessoas da força de trabalho da RMSP, mais o aumento da ocupação reduziu o contingente de desocupados 962 mil pessoas. A taxa de desocupação diminuiu de 8,5% para 7,6% e a taxa composta de subutilização da força de trabalho retraiu-se de 14,8% para 14,1%, entre o 1º e o 2º trimestre de 2024. O rendimento efetivo médio dos ocupados (R$ 4.463) diminuiu 7,6% entre o 1º e o 2º trimestre de 2024. Em relação ao 2º trimestre de 2023, houve aumento de 0,9%.

Melhores resultados foram alcançados no conjunto do Interior e Litoral do Estado, onde foram geradas 267 mil novas ocupações (2,1%), com aumento nos serviços (241 mil), no comércio (82 mil) e nos serviços domésticos (23 mil) e redução na indústria (-54 mil), na construção (-14 mil) e na agricultura (-11 mil).

O número de desocupados foi estimado em 712 mil pessoas, com a taxa de desocupação diminuindo de 6,3% para 5,2%, entre o 1º e o 2º trimestre de 2024, e a taxa de subutilização da força de trabalho passando de 14,0% para 12,4%. O rendimento efetivo médio dos ocupados dessa área foi de R$ 3.275, com redução de 5,5%, em relação ao 1º trimestre, mas com aumento de 10,9% quando comparado com o 2º trimestre de 2023.

