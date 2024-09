Aumenta a ocupação e diminui a desocupação principalmente para homens negros no Estado de SP

A Fundação Seade divulgou dados sobre ocupação de pessoas negras e não negras, com recorte para homens e mulheres, referentes ao 2º trimestre de 2024. No período, o Estado de São Paulo contava com 10,6 milhões de pessoas negras e 13,9 milhões de pessoas não negras, sendo que o contingente de ocupados cresceu para homens negros (3,9%) e mulheres negras (1,8%) e não negras (2,3%). A ocupação de homens não negros diminuiu 1,5% no mesmo período.

O número de ocupados que contribuíam para a previdência social (formais) aumentou principalmente para as mulheres negras (3,4%) e homens negros (2,3%) e o de não contribuintes (informais) ampliou-se para homens negros (8,0%) e mulheres não negras (6,7%).

A desocupação atingiu 862 mil negros (459 mil mulheres) e 804 mil não negros. Em relação ao 1º trimestre de 2024, a taxa de desocupação diminuiu para homens negros (de 7,7% para 6,3%), mulheres negras (de 10,5% para 9,2%), homens não negros (de 5,3% para 4,5%) e mulheres não negras (de 7,3% para 6,6%). Na comparação com igual período do ano anterior, também houve diminuição, especialmente, para homens não negros (-1,9 p.p.) e mulheres negras (-1,8 p.p.).

Entre o 1º e o 2º trimestre de 2024, o rendimento médio por hora efetivamente recebido reduziu-se para todos os segmentos analisados: -12,4% para as mulheres não negras; -11,9% para os homens negros; -11,8% para as mulheres negras; e -6,4% para os homens não negros.