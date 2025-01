Aulas na Rede Municipal de SP começam em 5 de fevereiro

A Prefeitura de São Paulo anuncia que as aulas na Rede Municipal de Educação terão início em 5 de fevereiro, destacando a relevância da presença dos pais e responsáveis nas instituições de ensino para a realização das matrículas. Essa ação é essencial para garantir a organização do sistema educacional, que é gerido pela Secretaria Municipal de Educação (SME), além de assegurar a disponibilização de serviços como o Transporte Escolar Gratuito (TEG), crédito para materiais e uniformes, entre outros.

Após a designação de uma vaga para a criança, a família tem um prazo de até dez dias para efetuar a matrícula presencialmente na escola correspondente. A ausência nesse período implica na necessidade de reativar o cadastro em uma unidade escolar, para que o estudante possa voltar a concorrer a uma nova vaga. As matrículas permanecem abertas ao longo de todo o ano.

Matrículas na Rede Municipal

No que diz respeito à educação infantil, as inscrições podem ser realizadas online através do portal https://cadastroinfantil.sme.prefeitura.sp.gov.br/. Após essa etapa, as famílias receberão um contato telefônico informando sobre a necessidade de comparecer à escola onde a vaga foi alocada para formalizar a matrícula. Notavelmente, pela quinta vez consecutiva, não há fila para creches na cidade, com atendimento garantido desde 2020 para todas as famílias cadastradas.

Os responsáveis têm a opção de indicar uma unidade preferencial no momento do cadastro, que será priorizada no encaminhamento. Caso não haja disponibilidade nessa escola, o sistema buscará vagas nas instituições mais próximas ao endereço informado. Estudantes com até 11 anos que residem a mais de 1,5 km da escola têm direito ao TEG. O transporte também é garantido para alunos com deficiência ou doenças crônicas que possuam recomendação médica para tal necessidade.

Para o Ensino Fundamental, é necessário que os responsáveis compareçam pessoalmente a uma unidade escolar munidos dos documentos do aluno e do responsável, aguardando posterior contato para finalizar o processo de matrícula. Os estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) também podem preencher o cadastro online através do Sistema EOL (Escola Online) Cidadão, nas modalidades EJA Regular, EJA Modular e nos Centros Integrados de Educação de Jovens e Adultos (CIEJAs).

Durante o preenchimento do cadastro para a EJA, os candidatos podem indicar sua unidade preferencial. De acordo com a disponibilidade de vagas, eles serão direcionados para a escola mais próxima do endereço informado. A Rede Municipal de Educação atende jovens, adultos e idosos com 15 anos ou mais que não tiveram acesso ou não concluíram o Ensino Fundamental (1° ao 9° ano).