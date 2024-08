Aulas gratuitas de yoga e alongamento chegam à Semana do Bem-Estar do Botafogo Praia Shopping

Para promover a saúde e o bem-estar de seus frequentadores, o Botafogo Praia Shopping realizará a “Semana do Bem-Estar”, entre 26 de agosto a 1º de setembro. O destaque da programação será a realização de aulas gratuitas de yoga e alongamento no Terraço Botafogo, com uma vista deslumbrante para o Pão de Açúcar e a Enseada de Botafogo. As aulas serão ministradas pela professora Aline Baptista, formada pelo Museu do Yoga, na terça-feira (27/08) e na quinta-feira (29/08), às 8h30, em parceria com a academia Bodytech.

A aula de terça-feira será dedicada à prática de Yvengar Yoga, enquanto a quinta-feira será reservada para uma sessão de alongamento. Com duração de cerca de 50 minutos, as atividades são voltadas para grupos de até 30 participantes. As inscrições serão feitas pelo aplicativo do Botafogo Praia Shopping, disponível para download na Play Store, para Android, e na Apple Store, para dispositivos iOS. Todas as ações são gratuitas, sujeitas à disponibilidade de vagas.

Além das aulas, a Semana do Bem-Estar também contará com outras ações especiais, como distribuição de brindes relacionados ao tema na quarta-feira (28/08), às 11h, e uma aula de automaquiagem na sexta-feira (30/08), às 18h, no Espaço Vista, localizado no 3º piso, ao lado do Werner. Para complementar, diversas lojas e serviços estarão oferecendo cupons e promoções exclusivas ao longo da semana, incluindo o Werner, Bonaparte, Sense Spa, Mahogany, Dermage, Cor e Unha, e L’Occitane au Brésil. Todas as ativações serão realizadas via app do shopping.

“A Semana do Bem-Estar é uma oportunidade de incentivarmos práticas saudáveis e de autocuidado entre nossos clientes, proporcionando um momento de pausa e conexão consigo mesmos, em um cenário tão inspirador como o Terraço Botafogo. Estamos empenhados em oferecer experiências que promovam o equilíbrio físico e mental, alinhadas com o estilo de vida que valorizamos no shopping.”, afirma Isabella Colonna, gerente de marketing do Botafogo Praia Shopping.

Serviço

O quê: Semana do Bem-Estar no Botafogo Praia Shopping

Quando: 26 de agosto a 1º de setembro

Inscrições para atividades e resgate de brindes: Via aplicativo do Botafogo Praia Shopping