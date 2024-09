Aulas gratuitas de SUP no CE Tatuapé é opção de passeio para este final de semana

A ABIEP (Associação Brasileira da Indústria dos Esportes com Prancha), realiza o evento “Stand Up para Todos”. O evento ocorrerá nos dias 27, 28 e 29 de setembro, no Centro Esportivo Tatuapé, e será uma oportunidade para o público de todas as idades experimentar gratuitamente o Stand Up Paddle (SUP) e se refrescar.

O objetivo do evento é incentivar a prática de atividade física e aproximar o público dos esportes com prancha, especialmente em um ambiente urbano, longe das praias tradicionais. A iniciativa visa impactar principalmente crianças, que poderão ter seu primeiro contato com o SUP, promovendo inclusão esportiva e educação por meio do esporte.

De acordo com Romeu Andreatta, fundador da ABIEP, “o Stand Up Paddle é uma das modalidades que mais cresce no Brasil, e proporcionar o acesso gratuito a essa experiência é uma maneira de promover inclusão social e incentivar hábitos saudáveis. Queremos que todos tenham a oportunidade de conhecer o esporte, especialmente as crianças, que podem ter na prancha seu primeiro contato com o mundo dos boardsports”.

