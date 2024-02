Aulas começam nesta quinta-feira (15) e escolas organizam recepção com alunos aprovados no Provão Paulista e pós-Carnaval

As 5.000 escolas estaduais de São Paulo abrem as portas nesta quinta-feira (15) para o primeiro dia letivo de 2024 de 3,2 milhões de estudantes. As unidades de ensino tiveram autonomia para organizar atividades especiais de recepção. Na capital e região metropolitana de São Paulo, são 1,6 milhão de alunos matriculados nas mais de 2.000 escolas das 13 diretorias regionais de ensino da capital, além de Guarulhos, Itapecerica da Serra, cidades do ABC e Alto Tietê.

Na capital paulista, a Escola Estadual Professor Alberto Salotti, na Vila São José, na zona sul da capital, recebe os estudantes com apresentação do corpo docente e da estrutura e com uma novidade. A escola com mais aprovações na capital no Provão Paulista Seriado e na USP traz os futuros universitários para a recepção dos alunos do Ensino Médio e incentivo para as provas deste ano.

A Escola Alberto Salotti fica na avenida Carlos Oberhuber, 90, no Jardim Floresta.

Pós-Carnaval também faz escola

Na Escola Estadual Deputado Cantídio Sampaio, em Guarulhos, os estudantes serão recepcionados com uma festa de Carnaval. A unidade, que atende a 600 estudantes dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, receberá os estudantes a partir das 7h30 com um café da manhã especial, além de uma série de atividades com o objetivo de motivar os alunos para o início do ano letivo e trazer ensinamentos da festa popular para dentro de sala de aula. “Queremos iniciar já com o astral lá em cima e muita motivação”, afirma o diretor da unidade, professor Marcelo Fernandes.

O Carnaval entra em sala de aula em uma mistura de aprendizado e diversão. Ao longo do dia, os professores abordarão histórias, músicas e danças tradicionais da festa. Os estudantes terão oficinas de máscaras, adereços e pinturas faciais como preparação para o baile de Carnaval e um desfile de fantasias, com participação especial da bateria da escola de samba do bairro da escola, a Unidos do Paraventi.

A Escola Estadual Deputado Cantídio Sampaio fica na rua Guaratuba, 402, na Vila Flórida, em Guarulhos.

Videogame, karaokê e tapete vermelho

Na zona leste de SP, na Escola Estadual Heckel Tavares o acolhimento dos estudantes começa desde cedo com apresentações musicais dos próprios alunos, café da manhã especial, acesso às salas temáticas de cinema, karaokê, jogos, videogame, clube do livro e imersão no laboratório da escola.

A Escola Estadual Heckel Tavares atende a 800 estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio Fica na rua José Artur Nova, 2.737, no Jardim Helena, na zona leste de SP.

Em Itapevi, a Escola Estadual Nacif Amin Chalupe, receberá seus 570 estudantes com tapete vermelho e a entrega de uma xícara motivacional.

A apresentação dos professores e outros trabalhadores da unidade, além de café da manhã especial. Essa unidade fica na rodovia Engenheiro Renê Benedito, 6/4, no Jardim Gioia.

Escola para todos

Quem estiver fora da rede ou veio de outro estado durante as férias ainda pode se matricular nas escolas estaduais de SP. A regra vale também para a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Para se matricular na rede estadual para este ano, o responsável legal ou maior de 18 anos pode realizar a inscrição presencialmente em qualquer escola estadual ou no balcão de atendimento do Poupatempo, apresentando RG, histórico escolar e comprovante de residência.