Aulão coletivo de patinação no Botafogo Praia Shopping anima o recesso da criançada

As férias escolares de inverno ganharão um toque especial no Botafogo Praia Shopping, que preparou um aulão coletivo de patinação para animar a criançada e suas famílias. A pista de patinação Space Roller, com 200 m² e mais de 48 mil lâmpadas de LED, será o palco desse evento, que acontece no dia 28 de julho, das 14h às 18h. A aula será ministradas pela renomada patinadora e professora Jaqueline Gallego, proporcionando uma experiência divertida e educativa para os amantes da patinação.

Para participar, os interessados devem adquirir o tempo de utilização da pista, ao custo de R$ 45 por meia hora de patinação. Aqueles que trouxerem seus próprios patins ganharão 15 minutos extras na pista. Além disso, quem precisar alugar os patins pagará R$ 45 pelo par durante o tempo da aula. Pelo app do Botafogo Praia Shopping, disponível para dispositivos iOS e Android, é possível resgatar um voucher de 15 minutos extras na pista. O evento contará ainda com a presença de um DJ, que animará o ambiente e garantirá uma experiência ainda mais divertida.

Jaqueline Gallego, campeã paranaense em 1996 e fluminense em 2018, é uma figura de destaque na patinação artística. Além de ter fundado a escola Jaque Gallego Patinação Artística em 2022, Jaqueline tem se destacado como professora e técnica, formando novos patinadores no Rio de Janeiro desde 2019.

Sobre o Space Roller

A pista de patinação Space Roller, localizada no estacionamento do 7º piso do Botafogo Praia Shopping, é um verdadeiro fenômeno cultural que remete aos vibrantes anos 80 e 90. Com iluminação de LEDs neon, globo giratório e uma infraestrutura que inclui cerca de 48 mil microlâmpadas de LED, o Space Roller oferece uma experiência única e nostálgica para visitantes de todas as idades. Disponível para patinação das 11h às 22h, de segunda a sábado, e das 12h às 21h aos domingos e feriados, o espaço é uma atração imperdível durante as férias escolares.

Os patins do Space Roller são projetados para garantir conforto e diversão para praticantes de todas as idades, e o espaço também oferece o Space Car, um carrinho de passeio infantil que garante acessibilidade para os pequenos exploradores. Com um cenário lúdico e repleto de elementos visuais da cultura pop urbana, o Space Roller promete momentos inesquecíveis e muita diversão em família.

Serviço – Aulões de Julho

Datas:

29 de junho (sábado): Das 16h às 18h

7 de julho (domingo): Das 14h às 18h

28 de julho (domingo): Das 14h às 18h

Local: Estacionamento do 7º piso – Botafogo Praia Shopping – Praia de Botafogo, 400

Preço: 30 minutos de patinação custam R$ 45; aluguel de patins custa R$ 45 | Acréscimo de 15 minutos gratuitos mediante retirada de voucher no app do Botafogo Praia Shopping.