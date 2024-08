Aula inaugural da UniMais de São Caetano recebe 350 alunos

O segundo semestre de 2024 começou para 350 alunos da UniMais (Universidade Aberta da Terceira Idade de São Caetano do Sul). Deste total, 180 são novos integrantes e 170 são alunos ‘veteranos’, que iniciaram as aulas em semestres anteriores. Os alunos participaram da Aula Magna nesta terça-feira (6/8), no Campus Barcelona da USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul). A iniciativa da Prefeitura é uma parceria entre a Secretaria de Saúde, por meio da Comtid (Coordenadoria Municipal da Terceira Idade), e a USCS.

O secretário de Saúde, Guilherme Esposito, representando o prefeito José Auricchio Júnior, falou sobre a importância do programa voltado à Terceira Idade. “A UniMais está inscrita dentro dos programas da Secretaria de Saúde, porque tem como objetivo a promoção da qualidade de vida. Essa oportunidade será muito rica para todos, uma experiência diferente, com informação, entretenimento e lazer para que nossos idosos vivam cada vez mais e melhor”, acrescentou Esposito.

O reitor da USCS, Leandro Prearo, mencionou o fato de a universidade estar de portas abertas para receber os alunos da UniMais. “É uma satisfação enorme compartilhar nosso espaço e nosso conhecimento, pois trata-se de uma relação de aprendizado mútuo, na qual os alunos transmitirão a sabedoria desenvolvida ao longo da vida e enriquecerão ainda mais a vida de todos os professores”, complementou Prearo.

A UNIMAIS

A UniMais é uma oportunidade de convivência, diversão e aprendizagem, sem requisitos referentes a graus de escolaridade anteriores. O intuito é contribuir para que os alunos adquiram melhores condições de saúde, assegurar o acesso a atividades artísticas e culturais, além de incentivar a pesquisa sobre temas relevantes para que tenham ainda mais qualidade de vida na terceira idade. O programa é voltado para moradores de São Caetano do Sul com idade superior a 50 anos. Criada em 2007, a UniMais já recebeu mais de 1.500 alunos.