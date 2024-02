Aula Inaugural da Escola de Governo recebe Antonio Roque Citadini, na USCS

Na quinta-feira (1/2), aconteceu, no auditório do campus Barcelona da USCS (Universidade de São Caetano do Sul), a aula inaugural das primeiras turmas do MBA em Gestão Pública da Escola de Governo, parceria entre a USCS e a Prefeitura de São Caetano do Sul. O evento contou com uma palestra do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), Antonio Roque Citadini.

“A Escola de Governo da USCS, hoje com 110 alunos matriculados, é mais um exemplo da parceria frutífera da nossa universidade com a Prefeitura de São Caetano do Sul. Tenho certeza de que a importância dessa iniciativa reside no fato de, no atual momento que vivemos, sob constante transformação, no qual a necessidade de profissionais, servidores, capacitados, éticos e inovadores, no setor público é ainda mais evidente. A USCS está comprometida com um ambiente de aprendizado que estimule o pensamento crítico, a colaboração, com os nossos melhores docentes pra atuar nessa Escola e orientar vocês. Em segunda análise, o sucesso dessa Escola de Governo está na contribuição, ainda mais significativa, que vocês, agora também alunos do nosso MBA, darão para a cidade de São Caetano do Sul”, explica Leandro Prearo, reitor da USCS.

O MBA em Gestão Pública, por meio da Escola de Governo, está sendo ofertado, gratuitamente, a agentes públicos da Prefeitura de São Caetano do Sul, suas fundações e autarquias, conforme processo seletivo, iniciado em dezembro de 2023. Inicialmente, foram oferecidas 40 vagas. Porém, com a abertura de novas vagas, todos os 112 servidores municipais inscritos puderam ser contemplados. Todos foram contatados por e-mail para a efetivação de suas matrículas.

“Hoje, está formada uma escola que, com o braço acadêmico da nossa universidade, além do aprendizado gerado a cada turma, irá gerar um ganho, de fato, ao cidadão, pois a gente ganha uma administração de maior eficiência e eficácia, cumprindo metas estabelecidas do ponto de vista constitucional, orçamentário, e, inclusive, no Índice de Efetividade da Gestão Municipal, por parte do Tribunal de Contas, então não tenho dúvidas de que essa escola vai colaborar nesse sentido e trazer, de fato, uma melhora definitiva na qualidade dos nossos técnicos”, reforça o prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior.

As aulas, 100% presenciais, ocorrem nas dependências do campus Manoel Coelho (Rua Manoel Coelho, 600. Centro. São Caetano do Sul), às terças e quintas-feiras, no período noturno. O programa completo (MBA em Gestão Pública) terá duração de 400 horas, com disciplinas de 8 a 40 horas-aula cada. A previsão máxima para conclusão do programa é de 18 meses.

“Ao fazer gestão pública, a decisão primária é uma decisão política, na prioridade das nossas obrigações. As escolhas são políticas, mas a execução é técnica, por isso a importância da competência, da necessidade de aprimoramento constante. São Caetano tem boas decisões políticas, mas a execução se faz pela excelência dos gestores que nos acompanham. Isso mostra não apenas a importância dessa acertada decisão da Universidade, do executivo, da câmara, mas principalmente dessa centena de servidores que estão aqui hoje iniciando seu MBA e que, ao final desses 18 meses, irão contribuir ainda mais para o sucesso de São Caetano do Sul”, destaca Pio Mielo, vereador e presidente da Câmara Municipal de São Caetano do Sul.

Sobre a Escola de Governo (USCS e Prefeitura de São Caetano do Sul)

A Escola de Governo é uma iniciativa conjunta entre as Universidade Municipal de São Caetano do Sul e a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul. Tem como objetivo possibilitar uma visão integrada e estratégica da administração pública, preparando o profissional para atuar diante de um ambiente mutável em que estão inseridas as organizações públicas.

O processo de ensino-aprendizado da Escola de Governo USCS/Prefeitura de São Caetano do Sul compreende os seguintes recursos: Aulas expositivas para fundamentação teórica, com debate sobre os conceitos e discussão de exemplos; Apresentação e discussão de casos brasileiros e internacionais de reconhecido sucesso; Realização de exercícios em sala de aula para fixação de conceitos; Método do caso, aplicados em grupos ou individualmente.