Augusto Melo desafia impeachment: “Só Deus me tira do Corinthians”, afirma presidente do clube

Após a vitória do Corinthians sobre o Bahia, o presidente do clube, Augusto Melo, abordou a possibilidade de enfrentar um processo de impeachment e a recente suspensão da reunião do Conselho Deliberativo por meio de uma liminar. Em suas declarações, Melo enfatizou que apenas uma intervenção divina poderia removê-lo de sua posição, destacando ainda os desafios impostos pela “política suja” dentro do clube.

Durante suas declarações, o dirigente reafirmou seu compromisso com a reestruturação financeira do Corinthians. Ele destacou a importância de honrar as obrigações financeiras, incluindo as dívidas relacionadas à Neo Química Arena, que atualmente totalizam R$ 2,4 bilhões.

“Fui colocado no Corinthians por Deus e apenas Ele pode me retirar. Quero discutir planejamento, algo que nunca existiu adequadamente neste clube. Deixo para trás a política que tanto prejudica a instituição. Meu foco é no futuro do Corinthians: estamos empenhados em pagar todos aqueles que têm direito a receber de nós, sejam credores, atletas ou funcionários. Nossa prioridade é saldar todas as dívidas e estamos elevando nosso patamar. O que nos impede é essa política suja, que precisa ser eliminada. Hoje contamos com um Conselho independente e responsável, que sabe como agir”, declarou Augusto Melo em conversa com jornalistas na zona mista da Arena Corinthians em Itaquera.