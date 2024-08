Augusto & Atílio prometem show histórico na volta a Festa do Peão de Barretos

A dupla sertaneja Augusto & Atílio retorna ao Palco Amanhecer da Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo, na próxima quinta-feira (22). Este será mais um momento importante para a dupla, que se apresentou no mesmo palco na edição anterior da festa.

Augusto & Atílio vêm conquistando fãs em todo o Brasil com suas composições e músicas que grudam na cabeça. A dupla promete um setlist recheado de músicas autorais e modões.

“Estamos muito emocionados e ansiosos para voltar ao Barretão. Barretos sempre foi um sonho para nós e estar mais uma vez nesta festa tão linda é muito especial! Mal podemos esperar para chegar o dia do show”, declara Augusto.

“Estar em Barretos é como tocar no coração da música sertaneja. É um lugar que carrega uma aura especial, um lugar onde a tradição e a paixão se encontram”, completa Atílio. “É uma honra imensa fazer parte dessa história e sentir de perto essa energia que move tantos artistas. Estamos preparados para dar o nosso melhor e viver uma noite que ficará para sempre na memória”, finaliza.

Com quase 300 mil ouvintes mensais nas plataformas digitais, Augusto & Atílio seguem conquistando espaço e deixando sua marca no cenário da música sertaneja. O mais recente lançamento da dupla é o EP “Nu Mei Delas”, que conta com cinco músicas, incluindo a colaboração com Fiduma e Jeca no single “4 x 4” – que possui mais de cinco milhões de streams.

Além disso, o EP conta com a clássica música dos anos 2000, “Sozinho”, agora nas vozes “Dus Brutu” que está sendo sucesso nas redes sociais e nas rádios, mostrando o lado B da dupla, com uma pegada romântica e sensível.