Auditores fiscais do trabalho realizam operação na Cidade do Samba, no Rio

Nesta terça-feira (18), auditores fiscais do trabalho realizaram uma operação na Cidade do Samba, localizada no centro do Rio de Janeiro. A ação contou com o apoio da Polícia Federal e teve como objetivo analisar as condições laborais e identificar possíveis irregularidades nas oficinas que constroem as alegorias das escolas de samba do Grupo Especial, que se apresentam durante o carnaval carioca.

A fiscalização acontece em um contexto sensível, uma vez que ocorreu, na semana anterior, um incêndio em uma fábrica de fantasias da Série Ouro, a segunda divisão do carnaval. O trágico incidente resultou na morte de uma pessoa e deixou outras 20 hospitalizadas, evidenciando a urgência de garantir a segurança no ambiente de trabalho.

Ana Luiza Horcades, chefe da Seção de Segurança e Saúde do Trabalho do Ministério do Trabalho no Rio de Janeiro, destacou que essa operação é parte de um cronograma regular de fiscalização que abrange todo o setor carnavalesco. “Realizamos inspeções no Sambódromo, na Cidade do Samba e nas confecções. Hoje é mais uma etapa desse operativo regular. Contudo, o incêndio da semana passada serve como um alerta significativo”, afirmou.

Durante a operação, Ana Luiza ressaltou que as atividades ligadas ao carnaval frequentemente se caracterizam por práticas informais e improvisadas. “É comum encontrarmos trabalhadores sem registro formal, além de condições inadequadas de trabalho. Muitas vezes, eles não recebem o treinamento necessário para desempenhar suas funções e estão expostos a máquinas e equipamentos precários”, explicou. A auditora também mencionou os riscos associados a questões elétricas e o acúmulo de materiais inflamáveis e produtos químicos.

Em caso de constatação de irregularidades na Cidade do Samba, o Ministério do Trabalho possui a autoridade para aplicar multas e até interditar as áreas onde houver risco iminente à segurança dos trabalhadores.