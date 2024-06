Audiência pública com Diretores do COB discute preparativos para as Olimpíadas de Paris 2024

Nesta quarta-feira (19), a Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados promoveu uma audiência pública para discutir os preparativos para as Olimpíadas de Paris 2024. O evento foi presidido pelo Deputado Federal Delegado da Cunha (PP/SP) e contou com a presença de Rogério Sampaio, Diretor Geral do Comitê Olímpico do Brasil (COB), e Ney Wilson Pereira, Diretor de Alto Rendimento do COB, em atendimento ao requerimento 02/2024, de autoria do deputado.

A audiência teve como objetivo principal avaliar os resultados esportivos e administrativos do COB no ano de 2023 e obter informações detalhadas sobre os preparativos para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Durante a reunião, o Deputado Delegado da Cunha enfatizou a importância de aprimorar os mecanismos de controle e fiscalização, considerando que tanto o COB quanto as Confederações recebem verbas públicas. “O esporte brasileiro vem evoluindo nas esferas esportiva e administrativa com bons resultados. Em paralelo, os mecanismos de controle também devem ser constantemente aprimorados, pois tanto o Comitê Olímpico do Brasil como as Confederações recebem dinheiro público e, portanto, devem ser fiscalizados por esta Casa e pelos órgãos de controle”, afirmou.

Delegado da Cunha, além de parlamentar, é ex-atleta profissional de judô e tem uma trajetória marcante no esporte. Oriundo do Projeto Futuro, uma iniciativa social que revelou diversos atletas de renome, como Maurren Maggi, Da Cunha foi 7 vezes Campeão Santista, 5 vezes Campeão Paulista, Campeão Brasileiro e Campeão Sul-Americano, além de integrar a seleção brasileira de judô por seis anos. Sua experiência e conhecimento profundo do esporte proporcionaram uma condução técnica e assertiva da audiência, ressaltando a necessidade de transparência e eficiência na gestão dos recursos destinados ao esporte.

O Deputado destacou também a importância do esporte na transformação dos jovens, reforçando seu compromisso em apoiar iniciativas que promovam o desenvolvimento social e esportivo. “A minha própria trajetória como atleta demonstra o poder transformador do esporte. Ele oferece oportunidades, disciplina e esperança para muitos jovens que, como eu, iniciaram em projetos sociais. Precisamos garantir que mais jovens tenham acesso a essas oportunidades”, disse Da Cunha.

Os diretores do COB apresentaram as estratégias e ações planejadas para garantir a melhor performance dos atletas brasileiros em Paris 2024. Rogério Sampaio e Ney Wilson Pereira destacaram os investimentos em infraestrutura, treinamento e suporte aos atletas, além das parcerias internacionais que visam proporcionar condições ideais de competição para a delegação brasileira.

A audiência pública representou um passo significativo na preparação do Brasil para os Jogos Olímpicos, evidenciando o compromisso das autoridades esportivas e políticas em garantir a excelência do esporte nacional. Sob a liderança do Deputado Delegado da Cunha, o encontro reforçou a importância da transparência e do bom uso dos recursos públicos, estabelecendo um diálogo produtivo entre o COB e o poder legislativo em prol do esporte brasileiro.