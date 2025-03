Audi RS 3 sedã- Chega rápido

A Audi do Brasil anuncia o retorno do RS 3 sedã ao país. Com visual arrojado, forte desempenho e dinâmica de condução apurada, o esportivo derivado da linha A3 e produzido na Hungria tem previsão de chegada no segundo semestre deste ano. O RS 3 é equipado com motor 2.5 TFSI (turbo) de cinco cilindros, que desenvolve 400 cavalos de potência e 50,9 kgfm de torque, associado ao câmbio automático S tronic de dupla embreagem e 7 marchas, com aceleração de zero a 100 km/h em 3,8 segundos e velocidade final de 257 km/h. Para tornar a direção mais alinhada ao estilo do motorista, estão disponíveis modos de condução Audi Drive Select nas opções “Dinâmico” e “RS Performance” e a tração integral “Quattro”. Realçando o caráter esportivo, o RS 3 tem acabamento interno em preto, com detalhes em estilo fibra de carbono aparente e vermelhos, pedaleiras de competição e volante multifuncional com base achatada e parte de cima reta com marca vermelha na posição de 12 horas, também em alusão às pistas.

O controle do flap de escape foi otimizado na faixa de 2.200 e 3.500 rotações para os cinco cilindros produzirem um som consistente e encorpado, independentemente do modo de condução selecionado, conforme a Audi, para conferir uma experiência sensorial única. Não por acaso, o modelo bateu o recorde em sua categoria no circuito de Nürburgring, na Alemanha. Pelas mãos do piloto alemão Frank Stippler, o RS 3 completou o trajeto de mais de 20 quilômetros de extensão em 7min33s123, superando em mais de cinco segundos a melhor marca anterior.

O RS 3 é um carro que busca desempenho. Segundo a Audi, o esportivo tem um comportamento dinâmico diferenciado nas curvas, graças a dispositivos como o conversor de torque com distribuição variável nas rodas traseiras, aos controles eletrônico de estabilidade e binário seletivo das rodas e aos amortecedores adaptativos da suspensão. Esses componentes são relevantes para a dinâmica lateral do veículo e estão conectados ao controle modular de condução, no qual ocorre a sincronização de dados. Por um algoritmo mais desenvolvido, eles reagem de forma mais precisa às várias situações de condução, nas quais o motorista pode tornar a dirigibilidade mais arisca ou serena por meio do Audi Drive Select.

Devido ao ajuste fino da suspensão, que inclui a vetorização do torque do freio, o RS 3 tem um desempenho mais forte quando muda de direção em velocidades mais elevadas. O motorista pode ainda ativar o modo “Performance”, desenvolvido principalmente para as pistas, acionado em um botão vermelho decorado com o ícone de uma bandeira quadriculada, ao lado esquerdo do volante. Para acionar o modo “RS Individual”, basta pressionar o botão vermelho RS, à direita da direção.

Com 4,53 metros de comprimento, 1,85 metro de largura, 1,41 metro de altura e 2,63 metros de entre-eixos, o RS 3 recebeu alterações visuais para tornar o design mais esportivo, agregando nova linguagem de estilo e logotipos em 2D da marca das quatro argolas, acentuado pelas opções de cores exclusivas da carroceria, a Kyakami Green (verde) e Kemora Gray (cinza) e as novas metálicas Ascari Blue (azul) e Progressive Red (vermelho). O modelo ganhou acabamento em preto brilhante nas capas de retrovisores, nas molduras das portas, na tradicional grade Singleframe, nas saias laterais, na lâmina acima do difusor e nas grandes saídas de ar dianteiras e traseiras. Na frente, os faróis Led-Matrix oferecem três opções de luzes diurnas, que podem ser selecionadas no display MMI no painel central, com tela de 10,1 polegadas e uma de 12,1 polegadas como opcional.Os difusores de ar nos cantos do para-choque dianteiro em formato vertical “casam” com as entradas de ar. A traseira do RS 3 sedã também traz referências ao automobilismo. Duas ponteiras de escapamento em formato oval e com bordas externas pretas são divididas por um refletor vermelho central, para aumentar a relação com as competições. Da mesma forma como os faróis, as lanternas têm nova disposição interna, com setas que se iluminam de dentro para fora, incorporando o design progressivo do conjunto óptico traseiro. Na lateral, destaque para as rodas RS de alumínio fundido de 19 polegadas em preto fosco com design de cinco raios em formado de “Y”. Como opcional, estão disponíveis rodas com dez raios cruzados, em cinza escuro fosco ou em preto metálico brilhante com desenho bicolor.