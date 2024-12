Audi Q5 Sportback – Poder com energia extra

A Audi está expandindo sua linha de modelos com o novo SUV com estilo cupê Q5 Sportback. Com uma silhueta progressiva e dinâmica, o novo modelo de acordo com a marca alemã busca conquistar clientes com preferência por design atraente e que também desejam contar com os benefícios de um utilitário esportivo elegante e moderno. A segunda geração do Q5 Sportback ostenta uma capacidade de bagagem de até 515 litros e 470 litros na versão SQ5 Sportback, subindo para 1.415 litros na configuração padrão com a fileira traseira de assentos rebatida e uma capacidade de reboque de até 2.400 quilos.

A ampla grade Singleframe é mais alta e está ladeada por “cortinas” de ar verticais e funcionais. Os faróis mais afilados conferem uma aparência frontal de “fúria” ao carro. Uma linha ascendente corre de cima do painel frontal externo pelos arcos das rodas até o para-choque traseiro, dando ao veículo uma aparência dinâmica mesmo ele estando parado. A linha de cintura mais alta na parte traseira conecta as lanternas e sobe ligeiramente acima do conjunto óptico de trás para dar suporte visual ao arco do teto e uma janela mais plana. A traseira do novo Q5 Sportback foi esticada para criar uma um teto que se inclina a partir das colunas “B” (as centrais do veículo).

O novo Q5 Sportback estará disponível em duas variantes, a S line e a Advanced. Comparado à versão básica, o exterior da Advanced apresenta elementos com toques elegantes, como na grade do radiador e as incrustações na entrada de ar frontal em Scandium Gray, com linha inferior contrastante em Tambora Gray. O difusor tem acabamento em preto fosco granulado, e os detalhes na carroceria na traseira são em Selenite Silver. Rodas de liga leve de 18 polegadas com cinco raios bem inclinados fazem parte do pacote de série de todas as opções do novo SUV. Segundo a Audi, o interior do novo Q5 Sportback é todo projetado para as necessidades práticas dos ocupantes, e simboliza a nova filosofia de design da marca alemã. As propriedades dos materiais utilizados na cabine foram levadas em conta desde o início do desenvolvimento do SUV.

O conjunto do display panorâmico Audi MMI principal e o do passageiro da frente formam visualmente uma peça única, embora atuem completamente isolados. O design interior de alto contraste coloca elementos propositalmente em primeiro ou segundo planos, criando uma arquitetura espacial tridimensional para combinar estética com ergonomia. O interior tem ambiente marcadamente aconchegante. O uso de materiais “softwraps” (com texturas suaves ao toque) se estende das portas por todo o cockpit até o console central. Além de ser focado no usuário, o interior do novo Q5 Sportback é sustentável, empregando superfícies como estofamento Cascade e microfibra Dinamica feitas principalmente de poliéster reciclado.

Montado sobre a Premium Platform Combustion (PPC) – plataforma para veículos movidos com motores a combustão montados longitudinalmente –, o novo Q5 Sportback incorpora a tecnologia MHEV Plus (Mild Hybrid Electric Vehicle, ou híbrido leve, com concepção mais simples e mais barata em comparação aos híbridos tradicionais), com um sistema de 48 voltas dando suporte ao motor principal, reduzindo as emissões de carbono e aumentando o desempenho e o conforto ao dirigir. O veículo é capaz ainda de fazer manobras de estacionamento usando apenas o sistema híbrido leve. O novo gerador de trem de força (PTG) adiciona até 23,5 kgfm de torque e 18 kW (25 cavalos) de potência. O sistema de 48 volts permite o uso de um compressor de ar-condicionado elétrico. A bateria de íons de lítio para veículos com MHEV Plus tem como base a química de ferrofosfato de lítio, com capacidade de armazenamento de 1,7 kWh. A função principal do alternador de correia (BAS) é dar partida no motor e fornecer energia elétrica à bateria. O BAS sustenta trechos com condução toda elétrica, alivia o motor de combustão e ajuda a reduzir o consumo. Durante a frenagem, o BAS recupera energia para a bateria em até 25 kW.

Na Europa, o novo Q5 Sportback estará disponível com três motorizações no lançamento comercial, equipadas com a tecnologia MHEV Plus. Todas as opções estão associadas à transmissão S tronic de dupla embreagem e 7 marchas. O motor padrão é um 2.0 TFSI turbo com 150 kW (205 cavalos) de potência e 34,4 kgfm de torque ligado ao eixo dianteiro. A tração integral “Quattro” está disponível opcionalmente. Com o 2.0 TDI (turbodiesel), o Q5 Sportback terá a geração EA288 Evo, com 150 kW (205 cavalos) e 40,5 kgfm apenas com a tração “Quattro”. Já a topo de linha SQ5 Sportback terá o V6 TFSI turbo de 3,0 litros com potência de 270 kW (368 cavalos) e torque de 55,5 kgfm. Os novos Q5 Sportback e SQ5 Sportback poderão ser encomendados ainda este ano, com preços a partir de 54.800 euros (R$ 350 mil) e 85.400 euros (R$ 545 mil), respectivamente. Os novos Q5 Sportback não têm data definida para virem para o mercado brasileiro.