Audi do Brasil lança o A5 Sportback e o A4 com tração integral Quattro – Luxo com mais pegada

A Audi anuncia o lançamento da linha 2025 do A4 Quattro e do A5 Sportback Quattro no Brasil. O sedã e sua derivação com traseira em estilo cupê voltam a trazer a tração integral “Quattro”, que não era oferecida nos dois modelos no mercado brasileiro desde 2021. Agora, apenas o compacto A3, nas versões sedã e hatch, está disponível no país com tração dianteira. Além de resgatar a renomada tração integral da Audi em sua versão mais atualizada, os sedãs médios importados da Alemanha incorporam novos itens de segurança, tecnologia e conforto. Ambos contam com duas versões de acabamento e já estão disponíveis na rede de mais de 40 concessionárias da marca das quatro argolas, que celebra 30 anos no Brasil em 2024. “Quando foi lançada, há mais de 40 anos, a tração ‘Quattro’ foi revolucionária ao reunir performance, controle e segurança em todo tipo de terreno. Desde então, a tecnologia vem sendo continuamente aprimorada”, celebra Renato Celiberti, diretor de Vendas da Audi do Brasil.

O novo Audi A5 Sportback Quattro está disponível em duas configurações: Advanced (RS 359.990) e S Line (RS 394.990). E o sedã A4 Quattro também chega em duas: Prestige (RS 333.990) e S Line (RS 359.990). Ou seja, a versão mais equipada do A4 tem o mesmo preço da mais básica do A5 Sportback. Todas são equipadas com o mesmo propulsor 2.0 turbo FSI, um quatro cilindros em linha que entrega 204 cavalos de potência de 4.475 rpm a 6 mil rpm e torque de 32,6 kgfm de 1.450 rpm a 4.475 rpm. A transmissão é sempre a automática S tronic de 7 velocidades. Os motores receberam ajustes para deixar seu desempenho mais esportivo. A aceleração de zero a 100 km/h pode ser feita em 6,8 segundos no A5 Sportback e em 6,7 segundos no A4 – em ambos, 0,4 segundo mais rápido do que nos modelos anteriores, com tração dianteira. A velocidade máxima fica sempre em 210 km/h, limitada eletronicamente.

A inédita versão de entrada do A5 Sportback Quattro, denominada Advanced, traz uma ampla lista de equipamentos de série que inclui ar-condicionado automático de três zonas, assistente de freio de estacionamento com auto-hold, Audi Drive Select, bancos dianteiros elétricos, bancos em couro sintético, pacote de luzes ambiente, sistema start-stop, teto solar elétrico panorâmico, controle de cruzeiro adaptativo (ACC), aviso de saída de faixa (Lane Departure Warning), faróis full Led Matrix, lanternas em leds com indicador dinâmico nas setas, Audi Virtual Cockpit Plus de 12,3 polegadas e rodas de liga leve de 19 polegadas Audi Sport.

Já a S Line, que já era oferecida no A5 anterior com tração frontal, acrescenta itens como bancos dianteiros esportivos elétricos com função de memória para o do motorista, pacote porta-objetos, soleiras das portas com insertos em alumínio com inscrição “S” e iluminadas, forro moldado em tecido na cor preta e Audi Sound System com dez alto-falantes e potência de 180 watts. Externamente, o modelo ganhou retrovisores elétricos aquecidos (rebatíveis e com recurso de memória), Kit S line e rodas de liga leve de 20 polegadas Audi Sport.

Como opcionais, a versão topo de linha do A5 oferece pintura metálica ou perolizada e o poderoso sistema de som Bang&Olufsen 3D (19 alto-falantes com 755 watts), que custa R$ 9 mil. Entre os itens de personalização, estão disponíveis os pacotes S Line (R$ 10 mil) e Black (R$ 7 mil). O pacote interior S line oferece acabamento do console central em preto brilhante, acabamento do painel em alumínio escovado fosco, bancos em microfibra dinâmica com logo “S” estampado, volante com logotipo “S” e pedaleiras esportivas em aço inoxidável. Já o pacote externo Black agrega frisos decorativos, capa do espelho externo em preto brilhante e os atualizados Audi Rings e inscrição do nome do modelo em preto brilhante e pinças de freio pintadas em vermelho, além de um design exclusivo nas rodas de liga leve de 20 polegadas Audi Sport.

As dimensões externas do sedã-cupê da Audi permanecem inalteradas – 4,75 metros de comprimento, 2,03 metros de largura (com retrovisores), 1,38 metro de altura e 2,82 metros de entre-eixos. O porta-malas tem 465 litros de capacidade. O peso total é de 1.685 quilos, ante 1.615 quilos da versão anterior com tração apenas dianteira. O interior de ambas versões pode ser personalizado nas cores bege, cinza, marrom ou preto. Externamente, estão disponíveis na Advanced as tonalidades Branco Arkona e Preto Brilhante (sólidas) e Azul Navarra, Branco Geleira, Cinza Manhattan, Prata Florete, Preto Mito, Verde Distrito e Vermelho Progressivo (metálicas). Já a S Line disponibiliza carrocerias nas cores Branco Arkona (sólida), Azul Ascari, Azul Navarra, Branco Geleira, Cinza Cronos, Preto Mito, Verde Distrito, Vermelho Progressivo (metálicas) e Cinza Daytona (perolizada).

Com um visual mais discreto e menos esportivo que o A5 Sportback, o sedã A4 Quattro está disponível nas versões Prestige e S Line. O entre-eixos é idêntico ao do A5, mas o A4 é um centímetro menor no comprimento e na largura e quatro centímetros mais alto. O sedã pesa 1.645 quilos (40 kg a menos que o A5) e o porta-malas tem 460 litros de capacidade. A versão de entrada Prestige do A4 vem com rodas de liga leve de 18 polegadas e repete boa parte dos itens de série da versão Advanced do A5 Quattro. E a topo de linha do A4 Quattro, a S Line, também copia a maioria dos equipamentos do A5 Quattro S Line, mas com rodas de 19 polegadas. Os opcionais do sedã “top” são faróis Full Led Matrix, teto solar elétrico e sistema de som Bang&Olufsen 3D, além dos pacotes S Line e Black disponíveis para o A5 Sportback (mas com rodas de 19 polegadas).

Experiência a bordo

Estilo requintado

O A5 Sportback Quattro S Line avaliado era completo, com todos os opcionais. Teto solar elétrico panorâmico, o ar-condicionado de três zonas e volante esportivo multifuncional com “paddles shifts” e base aplanada são itens de série no sedã com estilo cupê da Audi, mas os vistosos bancos dianteiros esportivos elétricos com função de memória para o do motorista, o console central em preto brilhante e soleiras das portas com insertos em alumínio ficam por conta do pacote opcional S Line.

O modelo preserva basicamente as linhas horizontais internas da segunda geração do A5 Sportback, apresentada mundialmente no final de 2016 e que chegou ao Brasil no ano seguinte. A elegância sóbria e o elevado padrão de acabamento aparecem em vários detalhes. O destaque do painel de instrumentos é o multimídia com tela de alta resolução tem 10,1 polegadas sensível ao toque MMI, com sistema de navegação nativo. Seus gráficos são minimalistas e a estrutura do menu é bem intuitiva. Atrás do volante fica o Audi Virtual Cockpit Plus de 12,3 polegadas, com três modos de apresentações.

Primeiras Impressões

Seco ou molhado

Americana/SP – A apresentação dinâmica do A5 Sportback Quattro foi feita no Campo de Provas da Goodyear, localizado na cidade de Americana, distante 110 quilômetros da capital paulista. O circuito da marca de pneus norte-americana oferece diversos tipos de pistas, inclusive uma com uma lâmina de água, específica para testes de aderência em curvas. Apesar de breve, a avaliação permitiu perceber porque a tração integral “Quattro” – que deixou de equipar desde 2021 as versões comercializadas no Brasil do sedã médio e do sedã-cupê – realmente fazia falta aos dois modelos. O sistema de tracionamento criado pela Audi agrega mais controle e estabilidade do veículo e, por conta disso, é muito valorizado por quem gosta de acelerar forte.

Nas chicanes e nas curvas em alta velocidade do circuito da Goodyear, a tração integral do A5 Sportback fez o que era esperado e entregou uma estabilidade superior à das versões que contam somente com tração frontal. A consistência dinâmica nos trechos sinuosos impressiona – o modelo quase parece trafegar sobre trilhos. O já conhecido motor 2.0 turbo FSI, com seus 204 cavalos de potência, mostrou a exuberância habitual. O elevado torque de 32,6 kgfm fica disponível em 1.450 rpm e garante arrancadas vigorosas em qualquer giro – o zero a 100 km/h pode ser feito em menos de sete segundos. A transmissão de dupla embreagem, que combina a automação nas trocas com um princípio de funcionamento mais próximo dos câmbios manuais, mantem sempre a marcha seguinte pré-engatada para garantir um funcionamento ágil e suave. E como quem corre demais precisa saber parar rápido, os freios do A5 Sportback Quattro mostraram no teste que continuam a entregar a eficiência habitual dos sedãs da Audi.

Ficha Técnica

Audi A5 Sportback S Line Quattro

Motor: 2.0 turbo FSI, 1.984 cc, 4 cilindros em linha, 16 válvulas, gasolina

Potência: 204 cavalos de 4.475 rpm a 6 mil rpm

Torque: 32,6 kgfm de 1.450 rpm a 4.475 rpm

Transmissão: automatizada de dupla embreagem S tronic de 7 velocidades

Dimensões: 4,75 metros de comprimento, 2,03 metros de largura (com retrovisores), 1,38 metro de altura e 2,82 metros de entre-eixos

Peso total: 1.685 quilos

Porta-malas: 465 litros

Suspensão: dianteira e traseira tipo multibraço com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal

Freios: a disco nas quatro rodas

Rodas e pneus: rodas de liga leve de 20 polegadas com pneus 265/30 R20

Capacidade do tanque de combustível: 58 litros

Preço: R$ 394.990